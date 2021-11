Gastronómicos sanjuaninos eligen conducción gremial: hay quiebre interno, acusaciones y fractura nacional

Las elecciones para renovar la conducción del Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) en San Juan entraron en tiempo de descuento. En siete días, el jueves 2 de diciembre, los trabajadores gastronómicos irán a las urnas y decidirán entre cuatro listas. Pero dos son las que tiene mayor peso y cuentan con mayor militancia. La que encabeza la actual secretaria General, Graciela Baraza. Y la que dirige el -también actual- secretario Administrativo, Fernando Olivera. Ambos con larga trayectoria al interior del gremio, se separaron por conflictos internos. También figuran en la contienda Rogelio Maya y Daniel Oruste.

En 2017, Baraza y Olivera asumieron en la Comisión Ejecutiva de Uthgra como parte de la misma lista. Tenían la venia nacional de Luis Barrionuevo -quien gestionó todo para conseguir la sede sindical- y no hubo mayores disputas internas. Sin embargo, apenas se echó a andar la flamante conducción, iniciaron la diferencias. Principalmente por el manejo de la obra social, Osuthgra, cuyos servicios están tercerizados a una empresa prestadora de Santiago del Estero. Para Olivera, "la obra social está en llamas". La razón del quiebre entre compañeros fue, según dijo, "la falta de cobertura a los afiliados". En segundo lugar, el principal candidato opositor esgrimió que hubo inacción durante la pandemia de coronavirus. "Estuvieron ausentes", resaltó, "ni siquiera hubo un bono para los trabajadores".

Olivera aseguró que la secretaria General jugó para la patronal. El aspirante a ese puesto señaló que el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (Atp), el Programa de Recuperación Productiva (Repro) y las bajas de impuestos fueron para los dueños. "Hubo muchos despidos y me atrevo a decir que hay casi un 85% de trabajadores en negro".

Baraza eligió no personalizar la respuesta a "quienes buscan hacer leña del árbol caído". Pero indicó que la obra social "cumple como corresponde". La mujer, que busca revalidar sus credenciales al frente del gremio, y que antes ocupó delegada en Asistencia Social y parte de la comisión normalizadora nombrada por Barrionuevo, dijo que cuando asumió en 2017 la obra social contaba con la cobertura de doce especializaciones y que ahora son veinte. Además, "hay nuevo servicio de urgencias". Y admitió sólo que hay "problemas con la farmacia" y que esperan poder extender su horario de atención a 24 horas.

La secretaria General contradijo los dichos de Olivera de "desmovilización". Según ella, "hubo asistencia con módulos de mercadería", también dieron asistencia a los contagiados de Covid-19 con medicamentos y coordinaron la campaña de vacunación antigripal. Y se defendió: "Es muy difícil mantenerse activo cuando hay una pandemia y el sindicato vive de cuotas sindicales y aportes que los empleadores no pagan". Continuó: "No tuvimos presencia en la calle porque había un decreto nacional que lo prohibía".

Los cruces entre las dos listas también llegaron a la cantidad de sitios de votación y el cuestionamiento por la cantidad de afiliados. Cuando se disparó el calendario electoral figuraba la sede del sindicato como único lugar habilitado. Las cuatro listas pusieron el grito en el cielo. Sobre todo, porque los gastronómicos sanjuaninos tienen gran presencia en sitios alejados vinculados con la actividad minera. Tras gestiones en la Junta Electoral de Buenos Aires -en simultáneo en todo el país se votará el jueves- habilitaron 10 sedes hasta el momento y cada formación política está en trámite para habilitar más. Tampoco hay números finos sobre la cantidad de afiliados, hay empadronados 3.200, aunque no se sabe el número de activos.

A todo esto debe sumársele un conflicto nacional entre los popes de Uthgra. Barrionuevo buscará desplazar a su ex cuñado -Dante Camaño- de la estratégica seccional porteña. La ex esposa del líder gastronómico -pareja de hace 45 años-, Graciela Camaño apoyó explícitamente a su hermano. En San Juan, el barrionuevismo pisa fuerte. Ambos candidatos locales admiran la gestión del dirigente y la reivindican. Aunque, ambos convinieron en que eso no los afecta.

Detalles

Día y horario de votación: jueves 2 de diciembre, de 8 a 18.

Sitios de votación: Veladero, Gualcamayo, Tambolar, Rodeo, Hotel Del Bono Park, Hospital Rawson, Hospital de Caucete, Valle Fértil, empresa Servifood, y la sede del sindicato, Tucumán 861 Sur.

Cantidad de afiliados: 3.200

Listas: Lista Verde (Graciela Baraza), Lista Celeste (Rogelio Maya), Lista Blanca (Fernando Olivera), Lista Lila (Daniel Oruste).