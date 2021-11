El ministro de Producción nacional dijo que 'Argentina necesita dirigentes como Sergio'

"Sergio es inteligente y tiene lo que tiene que tener la dirigencia argentina, una visión universal de los cambios, de las nuevas tecnologías e incorporarlo a un proyecto de país. Argentina necesita dirigentes con la cabeza abierta, y Sergio la tiene", dijo en su arribo a San Juan el ministro de de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez. El funcionario nacional no ahorró elogios para el gobernador en su visita a la Provincia, donde inició su agenda con la participación en el acto de apertura de las Jornadas Nacionales de “Turismo del Vino”, que incluyó la firma de un Acta Compromiso entre el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

"Argentina busca un nuevo modelo de gestión productiva que extienda la frontera agrícola, con la biotecnología se pueden enfrentar las consecuencias del cambio climático y estamos trabajando para traer el futuro, las principales fortunas del mundo están en materia de conocimiento y nosotros tenemos que trabajar para incorporar el conocimiento de avanzada del mundo a nuestro sistema productivo. Y en eso está el compromiso de Sergio, que es joven, traer el futuro al presente y desde allí construir un modelo que genere trabajo, producción y que Argentina recupere, en particular la vitivinicultura, el lugar que tiene en los mercados internacionales más exigentes", analizó en rueda de prensa Domínguez al llegar al Centro de Convenciones.

"Costó mucho llegar a mercados como China, costó mucho incorporarnos en la mesa de la Unión Europea, en Estados Unidos, con la salida de Gran Bretaña también hay un escenario de entrada de nuestro vino, tenemos que trabajar para construir mercado, liderar la adaptación al cambio climático, y ara aumentar producción", indicó.

Los elogios para Uñac se multiplicaron: "Sergio tiene la cabeza abierta, la visión de futuro y la idea de convertirlo en desarrollo del presente. Sergio es un campeón de lo productivo Sergio tiene entusiasmo, asumí y me volvió loco creo que me llamó más veces que días que han transcurrido. Y bueno, así se gestiona. Fue intendente, tiene la virtud. En la política hay dos clases de dirigentes, los que hablan y los que hacen. Sergio es de los que hacen pero además piensa".

Domínguez se mostró escueto con otros temas. "Yo no hablo sobre derechos de exportación, todo lo que necesitamos para producir lo vamos a hacer", aseguró sobre la consulta del pedido de los productores locales.

Y concluyó sobre otro asunto sensible para el bolsillo de la gente: "El tema de la carne es muy sencillo, cuando llueve y hay sol hay pasto, el animal se engorda y hay más carne, en esta época del año es histórico y es tradicional que haya menos oferta de animal porque está engordándose de noviembre a marzo, esto no es problema de aumento, es falta de oferta, es la ley de la gravedad, el animal está engordándose en el campo y nadie tiene la culpa. El productor está capitalizando su producción. No hay especulación".