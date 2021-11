Patricia Bullrich afirmó que ella "no hubiera separado" a los policías, presuntos asesinos de Lucas

Durante su gestión como ministra de Seguridad de la Nación, en el gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich se caracterizó por defender a miembros de fuerzas de Seguridad sindicados como autores de casos de gatillo fácil.

El caso del asesinato por la espalda de Rafael Nahuel en el sur, la muerte de Santiago Maldonado, y el policía Chocobar, que ejecutó a un ladrón por la espalda, son dos de los escándalos que protagonizó.

Chocobar fue sentenciado por la justicia a dos años de prisión por el crimen y 5 de inhabilitación para ejercer su profesión.

En el caso de Maldonado, el análisis de su muerte ahogado en un río no tuvo en cuenta que se dio escapando de una operación represiva, y no hubo gendarmes presos ni funcionarios responsables.

En la causa de Rafael Nahuel aún no hay culpables condenados y la jueza decidió cerrar la instrucción, siendo acusados por el crimen 5 Albatros de la Prefectura Naval.

Ahora, la líder del PRO se metió en el caso de la muerte de Lucas González, asesinado a sangre fría por tres policías de la ciudad de Buenos Aires, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta.

Bullrich vive una tensa interna con el sector de las “palomas” del PRO, en el que están Larreta, Vidal, Santilli, y otros.

La ex ministra, entonces, no dudo en “rayarle el auto” a Marcelo D'Alessandro, titular de la cartera de Seguridad del alcalde porteño al criticar su decisión de separar a los tres policías sospechados de asesinar a Lucas González.

Bullrich, que en el loteo post eleccionario del gobierno porteño busca quedarse con el Área de Seguridad, ejerció una defensa de los policías al afirmar que “la disponibilidad es una medida fuerte que genera cierta condición de culpabilidad, o presunción de una acción no correcta (...) No es correcto pasar a disponibilidad a una policía cuando uno cree que el policía actuó en el cumplimiento de su deber”.

Y agregó: “el pase a disponibilidad es una acción temeraria contra la función policial".

"(Si no hay información en su contra) no se los puede pasar a disponibilidad. Yo no lo hubiera hecho. Yo no paso a disponibilidad a un policía si considero que actuó de acuerdo a derecho. Si D'Alessandro los pasa a disponibilidad es porque considera que tuvieron un accionar por lo menos confuso", concluyó.