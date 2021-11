¿Sí o no a eliminar las PASO en la provincia?: qué opinan los opositores sanjuaninos

Si bien el encuentro entre Argentina y Brasil por una nueva fecha de Eliminatorias dominó la opinión pública, dejando las Elecciones Legislativas que se celebraron el pasado domingo 14 de noviembre en un segundo plano. Culminado el evento y todo lo que produjo en la provincia los dirigentes políticos vuelven a retomar la agenda para realizar un análisis en profundidad sobre lo que dejaron las elecciones.

Al inicio de esta semana el Gobernador Sergio Uñac brindó declaraciones Radio Sarmiento. Una de las frases que hizo ruido en dirigentes que no militan en el Frente de Todos fue “vamos a iniciar una discusión legislativa para ver si evitamos las PASO en la provincia (…) Yo dije en diciembre de pasado que las PASO estaban siendo un tanto incómodas para la sociedad, no voy a decir inútiles, pero sí incómodas. Nosotras deberíamos simplificar un poco la tarea de votar. Hay que lograr que sea un gusto votar y no una complicación por partido doble, que es lo que ha pasado con las Primarias y con las Generales”.

En realidad, el planteo lo hizo en noviembre, cuando publicó en Twitter “teniendo en cuenta las Elecciones Legislativas 2021, y respetando los mandatos constitucionales y el recambio de las autoridades elegidas por voto popular, considero oportuno que se evalúe la suspensión de las PASO establecidas por Ley Nº 26.571”, “Esto significaría menor riesgo sanitario y mayor ahorro económico”, “A través del diálogo y el trabajo conjunto con los sectores políticos, generemos los consensos necesarios para presentar un Proyecto de Ley destinado a la suspensión de las PASO para el año 2021”. Si bien no se logró el cometido de Uñac, no dejó la puerta cerrada y volvió a tirar el tema sobre la mesa, esta vez no por las elecciones nacionales sino por las de categorías provinciales, donde sí puede legislar el oficialismo local.

Desde la oposición miran con atención y cautela esta propuesta.

Susana Laciar, diputada nacional electa del Frente Juntos por el Cambio

Logrando una de las bancas nacionales que estaban en disputa, Susana Laciar opinó sobre la eliminación de las PASO en la provincia. En sintonía a lo que expresó Marcelo Orrego, principal referente del Frente, Susana destacó que lo van a discutir cómo frente, pero entiende que la modificación del Código Electoral no puede ser por opiniones personales, sino consensuadas.

“Me gustaría dejar asentado que, si discutimos una modificación del Código Electoral, que se discutan temas de agenda sobre todo en la provincia, como es el tema de la boleta única”, dijo a Tiempo de San Juan.

Marcelo Arancibia, dirigente de Consenso Ischigualasto

Posicionados como tercera fuerza en la provincia luego de las elecciones, uno de sus principales referentes y quien encabezaba la lista de diputados nacionales, Marcelo Arancbia, también opinó al respecto de la posibilidad de eliminar las PASO en la provincia.

Al respecto comentó que “si no hay un amplio acuerdo no se pueden tocar las reglas electorales, porque hay un aprovechamiento de la mayoría, pero son reglas de juego que nos involucran a todos los frentes”. Para Arancibia, si se va a abrir el debate sobre la realización o no de las PASO en la provincia, también deberían discutirse otros temas del sistema electoral, como la boleta única y la transparencia en cuanto al gasto electoral.

Mary Garrido, referente del MST

Para la dirigente y ex candidata a diputada nacional por el Frente Izquierda Unidad las PASO son un mecanismo para las necesidades políticas del gobierno de turno porque ponen un piso y no terminan estando todos los candidatos y las fuerzas que se presentan para la elección final.

“Vamos a esperar el verdadero planteo para dar una opinión, pero en principio pensamos que las PASO son un instrumento de los gobiernos para sus fines políticos, esa es la realidad. El hecho de tener un piso las hace antidemocráticas”, resaltó Garrido, afirmando que todas las fuerzas políticas deberían tener participación en las elecciones.

Si bien faltan dos años para las próximas elecciones, en tiempos políticos no es mucho, por lo que las discusiones y posturas sobre el trabajo a realizar comienzan a tomar forma, y las PASO sin duda serán un tema importante a debatir, no solo entre los distintos espacios políticos, sino también entre la ciudadanía de a pie.