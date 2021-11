Cambios y reevaluaciones internas, lo que dejaron las elecciones en los municipios oficialistas del Gran San Juan

El Frente Todos ganó las elecciones en San Juan, pero el 1,2% que separó a la fuerza oficialista de Juntos por el Cambio dejó mucha tela para cortar internamente. En los departamentos del Gran San Juan que controla el peronismo hay revisión puertas adentro. Hasta ahora el que fue más potente en sus declaraciones fue el intendente de la Capital, Emilio Baistrocchi, quien no descartó aplicar cambios en el Gabinete. En Rawson, esperan que Rubén García se recupere, pero ya hay mea culpa por los números de las legislativas. En Chimbas apuntan a fortalecer las secretarias y todas las áreas municipales como así también a recuperar el contacto con el vecino, impedido por las restricciones pandémicas. En donde analizan pero sin definiciones aún es en Pocito, donde no se alcanzaron las expectativas electorales.

En las PASO el Frente Todos obtuvo en Capital 17.162 votos contra 31.077 cosechados por Juntos por el Cambio. La brecha no se achicó y la diferencia en las legislativas fue mayor: Todos consiguió 19.421 votos contra 38.603, casi duplicando en caudal al oficialismo. Si bien en las elecciones de término medio los capitalinos son esquivos al peronismo, lo cierto es que los 28% fueron duros de digerir.

El intendente Baistrocchi fue al hueso, dijo que son múltiples los componentes que condujeron a estos resultados y que uno de esos componentes es también la gestión. “Como he hecho cambios antes, no descarto volver a hacerlos”, apuntó. Aunque no dijo qué recambios habrá y cuándo serán anunciados, sobre la mesa quedó establecido que habrá movimiento de piezas.

En cuanto al resultado en los distritos, fueron muy malos en Desamparados, en Capital Centro y en Trinidad –territorio en donde el peronismo suele cosechar mejores números-. Solo en Concepción ganaron un circuito, en donde el oficialismo duplicó a Juntos por el Cambio.

En Rawson se registró la peor elección del peronismo en los últimos 18 años. En el departamento, Cambiemos sin ningún referente claro logró achicar distancia con Todos y quedó abajo, pero por 2.814 votos, lo que implica apenas un 4%. El intendente Rubén García se encuentra recuperándose de una cirugía coronaria, por lo que las mea culpas quedaron en stand-by hasta que se recupere. De igual modo hubo funcionarios que en estricto off indicaron que la gestión les pasó factura como así también la pelea entre dirigentes.

Las fuentes consultadas aseguraron que no se puede “tirar la pelota fuera de la cancha” y que están evaluando cuáles son los componentes propios de la gestión municipal que no colaboraron para que los números en Rawson sean mejores.

En Pocito el Frente de Todos siempre ha conseguido muy buenos números. Si bien hubo diferencia con Juntos por el Cambio, no fue porcentualmente lo acostumbrado. Incluso, la oposición logró capitalizar con más votos el camino entre las PASO y las legislativas, sumando 1.942 votos contra 1.008 del oficialismo.

En el departamento del gobernador Sergio Uñac las voces hablan bien bajo. Coincidieron que no quedaron excluidos de la tendencia nacional y por el momento, en la tierra que comanda el intendente Armando Sánchez van a analizar con detenimiento el panorama antes de tomar decisiones respecto de la gestión.

En Chimbas, el Frente Todos consiguió 24.720 votos contra 14.911 de Juntos por el Cambio. Son casi 10.000 votos de diferencia con la segunda fuerza, sin embargo, los porcentajes estuvieron lejos de las performances pasadas. Los números acompañaron en la medida que se esperaba, pero el objetivo es reforzar las áreas de gobierno. El cómo será decidido en los próximos días.

El intendente Fabián Gramajo apuntará a recuperar el contacto con el vecino. Tienen una agenda de dos inauguraciones por semana para volver al cara a cara que la pandemia afectó.

Hasta ahora no hubo reunión del Gobernador con los intendentes, se espera que una vez finalizada la intensa agenda deportiva de la semana, haya un encuentro en donde habrá más definiciones.