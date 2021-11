Patricia Bullrich: "No quiero entrar en una lógica del miedo"

La titular del PRO, Patricia Bullrich, dijo que "no tiene por qué cambiar la realidad electoral el día de mañana", al votar en el predio de la Sociedad Rural Argentina (SRA) ubicado en Palermo.

"No quiero generar ningún tipo de especulación al día de mañana, no tiene por qué cambiar la realidad, no quiero entrar en una lógica del miedo", dijo a la prensa luego de emitir el sufragio.

La exministra de Seguridad dijo que esta es "una elección más rápida" que las PASO que se celebraron en septiembre.

"Estamos controlando porque en todas las escuelas se está trabajando con normalidad y porque ya ha votado más gente que en las PASO", señaló.

"Hay más voluntad de voto, más voluntad de participación", dijo Bullrich al tiempo que destacó que "es bueno que la sociedad participe". "Cada uno es responsable de qué es lo que va a suceder, estamos muy confiados en lo que nosotros vamos a lograr", remarcó.

Patricia Bullrich compartió esta mañana un desayuno junto a la primera candidata a diputada nacional por Juntos por el Cambio (JxC) en la ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y otros referentes de este espacio.

También participaron del desayuno los candidatos que acompañan a Vidal, Martín Tetaz, Paula Oliveto, Ricardo López Murphy, Emmanuel Ferrario y Diego García Vidal.

Estuvieron además el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro; el referente de la UCR porteña y senador Martín Lousteau y los funcionarios porteños Fernando Straface, Fernán Quirós y Felipe Miguel, junto al referente socialista Roy Cortina.

Fuente: Ámbito