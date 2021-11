Uno por uno, los candidatos sanjuaninos contestan un ping pong distinto

Las elecciones para diputado nacional entraron en tiempo de descuento y en San Juan, cuatro listas se disputarán los votos de los ciudadanos el próximo 14 de noviembre.

A diferencia de las PASO, en la previa de éste domingo se vivió un interesante clima electoral y los analistas aseguran que habrá una buena participación de los sanjuaninos en las urnas, porque ahora sí se definirá quiénes ingresarán a la C{amara. Por esto, Tiempo de San Juan convocó a los líderes que encabezan las alianzas: Walberto Allende -del uñaquismo, aspirante a renovar la banca en el Congreso-, Susana Laciar, del macrismo local -Juntos por el Cambio-, Marcelo Arancibia, de Consenso -los "dinosaurios" como se apodaron-, y dentro de la izquierda sanjuanina, Cristian Jurado, de (R) Evolución.

En el oficialismo, Allende es un dirigente de larga trayectoria, fue dos veces intendente de 9 de Julio por el justicialismo y también ministro de Desarrollo Humano, es actual diputado nacional. En la oposición, por el frente mayoritario, Laciar es referente de Producción y Trabajo, partido fundado por Roberto Basualdo, que ahora está en manos del diputado nacional Marcelo Orrego. Ocupó una banca en la Legislatura provincial y es asesora del Senado de la Nación. En tanto, Arancibia es conocido por su trayectoria en el Foro de Abogados, donde ocupó la presidencia, y por ser parte del Gen, de Margarita Stolbizer. En la izquierda hay nuevas caras. En (R) evolución está Cristian Jurado, docente que pertenece al Mst.

Este medio confeccionó un ping pong con diez preguntas pensadas para conocer aspectos políticos y personales de los candidatos. Desde cuestiones aparentemente superficiales como si prefiere a Diego Maradona o a Lionel Messi- aunque hay un trasfondo ideológico en la elección- hasta qué haría si pudiese recobrar algo perdido del pasado, pasando por lo estrictamente partidario como quién fue el mejor gobernador de San Juan en este Siglo XXI y el mejor presidente argentino en ese mismo periodo. Hubo quienes respondieron con aplomo como Allende, otros que desarrollaron más como Laciar, y algunos que quisieron puntualizar con precisión como Jurado.

El peronista, candidato más fuerte a revalidar credenciales, respondió con énfasis que elegía a Maradona. Y cuando tuvo que elegir entre los dos gobernadores justicialistas que rigieron los destinos de la provincia, no se la jugó. "Creo que está entre los dos, entre Sergio Uñac y José Luis Gioja", dijo. Sobre el mejor presidente, no dudó: Néstor Kirchner. También comentó cómo transitó el contagio de Covid-19, "salvo la primera semana, lo transité bien, pero la primera semana fue complicada". Walberto contó además que es un hombre de despertar temprano, a las 5.45, me doy una ducha y después preparo el desayuno, me gusta salir de mi casa desayunado".

Por su lado, Laciar, la única mujer que encabeza una lista para estar elecciones, eligió a Messi "por ser más contemporáneo" y admitió que no es fanática del fútbol. Para ella, el mejor gobernador sanjuanino de este Siglo "todavía no apareció", y cuando fue consultada por el presidente, hizo una pausa y luego contestó que "el mandato de Macri". "Voy a tomar ese mandato por la posibilidad de apertura y de crecimiento que tuvimos como sociedad", señaló. La dirigente de Producción y Trabajo contó que tuvo Covid-19 hace poco y que se vacunó con la primera dosis después del proceso infeccioso. En tanto, al despertar, Susana dijo que "me persigno y me encomiendo a Dios".

El "dinosaurio" Marcelo Arancibia prefirió a Messi por encima de Maradona. Y dijo que, de los gobernadores sanjuaninos y presidentes argentinos, "ninguno" fue bueno. El abogado, ex presidente del Foro, contó que no tuvo coronavirus y que tiene una sola dosis de la vacuna Sputnik. "Estoy esperando que en los próximos días, que se cumplen los tres meses, me llegue el aviso para ir a vacunarme". Lo primero que hace cuando se levanta es "poner la radio", según comentó es "una vieja costumbre que adopté cuando era estudiante universitario, cuando estudiaba Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba".

En cuanto a Cristian Jurado, el joven de izquierda ni dudó en decir que prefiere a Maradona. Sobre el mejor mandatario local y nacional en el Siglo XXI, consideró que es una "pregunta difícil" y que "no veo ninguno que haya sido bueno". El dirigente gremial docente dijo que no tuvo Covid-19, "zafé, no tuve ningún inconveniente". Y tiene las dos dosis de la vacuna contra la enfermedad: "Cuando vacunaron a todos los docentes, ahí me anoté". También contó que lo primero que hace en el día es bañarse y desayunar.

Ellos y sólo ellos

Ante la consulta sobre si, en caso de no poder votar a su frente, cuál otro elegiría, todos respondieron que harían uso de la opción constitucional del voto en blanco.

Tres propuestas

Allende: "Seguir esforzándome en mi trabajo. Defender los intereses de San Juan. Y trabajar para modificar los índices de pobreza en la Argentina".

Laciar: "Son ejes: economía, jóvenes y PyMes, educación , y República y Justicia. Hay que reconvertir la economía, bajar el tema impositivo, dar la posibilidad de una modernización laboral para tener PyMes y empresas más competitivas y la posibilidad de tener oportunidades laborales para el sector joven. En educación, después de esta pandemia en que los chicos no pudieron a la escuela por una decisión caprichosa del gobierno nacional, hay que ver cómo vamos a buscar a los chicos y reinsertarlos en el sistema escolar para nivelar conocimiento y achicar una brecha enorme. Y obviamente, el tema República, para que hablemos de Libertad, de Justicia, de poderes independientes, de honestidad, y que la corrupción sea penalizada como corresponde".

Arancibia: "Bajar la inflación, combatir la corrupción y mejorar la calidad educativa en la Argentina".

Jurado: "Aumentar el nivel de salarios, que lleguen a la canasta familiar. Terminar con los privilegios de los políticos, que todos ganen como un docente de escuela. Aplicar un fuerte impuesto a los ricos y a toda actividad que genere riqueza como la megaminería y el agronegocio, de esa forma habría plata para poder recaudar y resolver los problemas sociales que se necesitan".

Méndez: "El rechazo total al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Encarar un plan de obras públicas provinciales en el que descartaría las megaobras como un velódromo y lo destinaría a la construcción de viviendas populares. Prohibiría la megaminería contaminante".