Con el peronismo y aliados, Diputados aprobó girar el caso Conti al Jurado de Enjuiciamiento

Este jueves, la Cámara de Diputados de San Juan resolvió por mayoría girar el caso que tiene como protagonista al vocal del Tribunal de Cuentas, Enrique Conti, al Jurado de Enjuiciamiento. Ese órgano juzgará el accionar del bloquista disidente, que es acusado por incumplimiento de su deber de funcionario público al participar de actos políticos del frente Juntos por el Cambios. La oposición se abroqueló y votó en contra de la acción, pero el peronismo en pleno y sus aliados lograron enviar la denuncia al jurado. La votación terminó 24 a 8.

El pasado lunes, el candidato a diputado nacional por Consenso Ischigualasto, Marcelo Arancibia, hizo la presentación contra Conti en la Legislatura provincial. El "dinosaurio", ex presidente del Foro de Abogados, arremetió contra el ex ministro de Economía de la provincia con el artículo 205 de la Constitución local, que expresa: "Los magistrados e integrantes del Ministerio Público no pueden participar en organizaciones ni actividades políticas, ni ejercer su profesión o desempeñar empleos, funciones y otras actividades dentro o fuera de la provincia, exceptuando la docencia universitaria".

Arancibia adjuntó una serie de fotografías donde se ve a Conti en actos con el diputado nacional Marcelo Orrego y demás integrantes de Juntos por el Cambio. Aunque las quejas por la militancia del vocal son de vieja data, la gota que rebalsó el vaso fue una charla con productores locales en conjunto con el senador de Entre Ríos Alfredo de Angeli, en la que también estaba el senador Roberto Basualdo y todos los candidatos del espacio macrista.

Tiempo de San Juan adelantó que el cuerpo legislativo iba a dar curso a la denuncia y la pasaría al único organismo capaz de juzgar a jueces, fiscales y funcionarios, el Jurado de Enjuiciamiento. Finalmente, en la sesión de hoy, el diputado bloquista Andrés Chanampa, leyó el expediente presentado y aseguró que "nos vemos en la obligación, moral ética e institucional de remitirlo al organismo competente, que es el Jurado de Enjuiciamiento, en virtud de lo acordado en labor parlamentaria". No hubo acuerdo con los legisladores del bloque de Producción y Trabajo, ni del Pro y Actuar.

La diputada Nancy Picón salió con los tapones de punta: "Esto es casi un circo". Y cuestionó que se haya tratado en la sesión sobre tablas. "La urgencia no sé cual es. Ni siquiera se dan los requisitos. Hasta parece que esto es armado, que es politiquería", señaló. También dijo que Arancibia, como abogado de experiencia, sabía que no debía presentar la denuncia en la Cámara, sino que debió hacerlo en el organismo competente. "Me extraña que alguien como el presentante, que es ex presidente del Foro, un colega renombrado, presente esta nota en un lugar que no corresponde", indicó.

Al cruce fue el diputado oficialista Edgardo Sancassani. "Por qué se cuestiona hoy día si siempre tratamos temas sobre tablas. No podemos dejar que se hable de circo. La Cámara tiene responsabilidad de actuar porque es quien nombra a los vocales del Tribunal de Cuentas. No estamos prejuzgando, estamos actuando en responsabilidad", dijo.

Acto seguido, ocurrió la votación. A pesar de los cuestionamientos internas que se dieron en Juntos por el Cambio, e incluso el silencio incómodo de algunos actores importantes, por ejemplo, el diputado Enzo Cornejo faltó a labor parlamentaria y recién dio declaraciones mediáticas en las últimas horas, los bloques opositores se abroquelaron y votaron en contra de enviar el caso al jury. Será éste órgano de control quien decida si Conti será sancionado o no. Lo cierto es que una vez iniciado el proceso, estará a tiro de la destitución.