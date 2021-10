De qué depende el futuro de Conti en el Tribunal de Cuentas: las opciones y la tendencia

Este lunes, el candidato a diputado nacional por Consenso Ischigualasto, Marcelo Arancibia, denunció ante la Cámara de Diputados de San Juan al bloquista disidente y partícipe del frente Juntos por el Cambio, Enrique Conti. La acusación está basada en la incompatibilidad que existe entre la actividad de política partidaria y la función pública en el Tribunal de Cuentas, donde se desempeña como vocal. En tiempos de elecciones, la presentación puede leerse como una movida política para producir malestar en los votantes. Pero también puede generar consecuencias reales en el trabajo de Conti en el organismo público.

El candidato de Consenso arremetió contra el ex ministro de Economía de la provincia con el artículo 205 de la Constitución local, que expresa: "Los magistrados e integrantes del Ministerio Público no pueden participar en organizaciones ni actividades políticas, ni ejercer su profesión o desempeñar empleos, funciones y otras actividades dentro o fuera de la provincia, exceptuando la docencia universitaria". Y adjuntó una serie de fotografías donde se ve a Conti en actos con el diputado nacional Marcelo Orrego y demás integrantes de Juntos por el Cambio.

El señalamiento de los "dinosaurios" no es nuevo. De hecho, al principio de la campaña para las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) también habían manifestado su disconformidad con la actuación del bloquista. Ahora, la gota que rebalsó el vaso fue una charla con productores locales en conjunto con el senador de Entre Ríos Alfredo de Angeli, en la que también estaba el senador Roberto Basualdo. Según Arancibia, eso es que lo que motivó la denuncia y el pedido de sanción. Y todo indica que tendrá curso.

Altas fuentes de la Legislatura dijeron que "es muy difícil no transferir la denuncia al Jurado de Enjuiciamiento", que es el órgano competente para juzgar este tipo de actos. "La irregularidad denunciada es manifiesta", indicaron. Este martes se reunirán los bloques para dar determinar si giran o no el caso de Conti al tribunal compuesto por el cortista Guillermo De Sanctis, los diputados Fernanda Paredes y Juan Carlos Abarca, y los abogados Cristina Pintor y Mario Arancibia. El artículo 79 de la Constitución provincial capacitado para juzgar jueces, fiscales y funcionarios de organismos de control. Por estas horas, la tendencia más firme entre los legisladores es esa opción.

La segunda opción es comunicar la denuncia al cuerpo, pero no dar lugar al debate. Aunque no es la intención de la Cámara, según las fuentes. Sea como sea, el jueves llegará al recinto, en la sesión ordinaria.

La defensa de Enrique Conti

Consultado por Tiempo de San Juan, Enrique Conti destacó que no sabe cómo definir la situación que lo ubica en el ojo de la polémica. “Me extraña esta actitud porque yo no soy candidato ni estoy compitiendo por votos. Fui invitado por el senador Basualdo, en función de haber sido tres veces ministro de Economía y asesor de empresas vitivinícolas, para escuchar la experiencia que tiene Entre Ríos en función de la bajante pronunciada del Rio Paraná y cómo han trabajado los productores de la zona. Política no he hecho”.