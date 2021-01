Cómo vivió Uñac el momento del terremoto: de la tristeza inicial a una certeza clave

19 de enero. 23.46. Después de 43 años San Juan volvió a experimentar un terremoto, esta vez de 6,4º. El gobernador Sergio Uñac vivió el temblor en su propia movilidad, manejando, saliendo de una reunión con el ministro de Educación, Nicolás Trotta. Apenas finalizó el movimiento sísmico le llamó a los 19 intendentes, convocó a una reunión en Casa de Gobierno y horas después ofreció una conferencia de prensa en el CISEM reportando la situación de la provincia relevada hasta ese momento.

"Salía de cenar con el ministro Trotta, venía muy contento de la inauguración del ENI 'Estrella de Los Andes' en Capital, estuvimos hablando de la recuperación de las clases presenciales. Salgo del hotel y se vino todo esto. Iba solo, en mi propia movilidad. Finalizó el movimiento y convoqué a todos a Casa de Gobierno, de ahí nos fuimos al CISEM. Antes tuve comunicación con los 19 intendentes, en media hora hablé con todos tratando de tener un relevamiento", recordó el primer mandatario.

Si bien gestionar en la administración pública es lidiar todo el tiempo con problemas y se sabe que San Juan es una tierra sísmica, el un evento de estas características no deja de sorprender y de movilizar. "Uno está acostumbrado, en la actividad pública los problemas son de todos los días. Abundan los problemas, pero obviamente este nos sorprendió, era un problema mayor pero que sinceramente yo imaginaba que iba a ser mayor de lo que fue, no quiere decir que fue menor, porque vemos los daños estructurales que no permiten que la gente pueda vivir bien, pero los sanjuaninos venimos haciendo las cosas bien", apuntó.

A pesar de que son miles las casas con daños, el problema hubiera sido mucho mayor si no se hubieran llevado adelante políticas públicas de construcción de viviendas sismorresistentes para sectores más vulnerables y con menos acceso al sueño de la casa propia. A esto se le suma que no hubo víctimas fatales que lamentar a pesar de la fiereza del movimiento. Al respecto, Uñac dijo: "Los sanjuaninos venimos haciendo las cosas muy bien, nos ha faltado tiempo y dinero también, para poder haber llegado a todas las familias con casas sismorresistentes, pero este es el camino, el que venimos transitando. Si se hace un relevamiento nacional provincia por provincia, hoy San Juan es la provincia que más viviendas tiene en construcción".

En este sentido, el Gobernador resaltó la rápida respuesta de Nación y en especial del presidente Alberto Fernández, quien en menos de 15 horas estaba en San Juan visitando a los damnificados y anunciando el adelanto de partidas para la construcción de 1.800 viviendas. En conferencia de prensa en Sarmiento, Uñac calificó de un gran gesto político el accionar presidencial posterior al terremoto.

La gran certeza del primer mandatario ante el terremoto y la pandemia, es que los sanjuaninos se pondrán de pie. "Dentro de la desgracia quiero dejar un mensaje optimista, vamos a visitar cada una de las zonas, departamento por departamento. Más allá de que las ayudas salen de forma sistemática, quiero que la sociedad sienta que siento lo mismo que ellos, tristeza pero también hago una convocatoria a ponernos de pie", cerró Uñac.