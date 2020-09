Caso del funcionario contagiado: el Secretario de Seguridad, aislado con su familia, piensa mudarse solo

Este lunes se conoció que el subsecretario de Seguridad, Abel Hernández, dio positivo de coronavirus y por esa circunstancia, el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, está aislado en su domicilio y esperando hisoparse durante el día, con lo que prevé estar hasta este miércoles -a la espera de los resultados- coordinando acciones de su área a la distancia. Así lo contó Munisaga en declaraciones a radio Estación Claridad, quien además adelantó que si el test le da negativo, prevé mudarse de su casa a vivir solo.

Según dijo el Secretario de Seguridad, Hernández se presenta asintomático y el viernes fue hisopado, y desde ese momento se tomaron 72 horas para atrás y se determinaron sus contactos estrechos "que no son muchos". "Abel es muy cuidadoso, en la secretaría somos todos así, él como encargado de Seguridad de las zonas de control de brote como de Caucete o de los operativos de rastrillaje ha estado en contacto con mucha gente, es probable que haya contraído el virus en esa ocasión", explicó.

Entre esos contactos estrechos está Munisaga, que permanece aislado y con las personas que no han tenido contacto se han armado turnos para la atención en el área. "Abel estuvo mucho en calle y no tuvo muchas horas de oficina. Con el Jefe de Policía tuvo contacto telefónico", informó.

"Yo decidí aislarme en mi vivienda porque había estado aquí todo el fin de semana, no tenía mucho sentido ir a otro lugar porque si soy positivo ya deben estar contagiados algunos miembros de mi familia, mi esposa seguramente. Sí he tomado la decisión si soy negativo en el hisopado, me voy a vivir solo, por lo menos hasta que pase este proceso", indicó Munisaga, quien acotó que no presenta síntoma alguno. "Hay mucho personal de salud viviendo en hoteles, médicos alquilando departamentos y yo he tomado la decisión de irme a vivir solo también", agregó.

Analizó el funcionario que "lo hablaba con Abel y compartimos que hay que naturalizar a quienes ejercemos un trabajo esencial que por ahí es mejor encontrar esta situación para inmunizarse y seguir trabajando y dar lo mejor de sí para controlar esta pandemia. A Abel lo agarró asintomático por lo tanto creo que hay que verlo desde ese lado y ser responsables".

El Secretario de Seguridad estuvo, sin saber lo de Hernández, este lunes de visita en Jáchal e Iglesia junto a otros ministros, "fuimos con todas las medidas de precaución", con lo que descartó por ahora que se deba hisopar a esas personas, ya que él no conoce si tiene coronavirus.