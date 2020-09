Botón rojo, la grieta, CFK, la Justicia: repasá lo mejor de la entrevista de Alberto Fernández en "territorio hostil"

El presidente Alberto Fernández mantuvo una extensa entrevista televisiva con el programa A Dos Voces que se emite por TN donde habló de muchos temas de la actualidad como la situación del coronavirus con la cuarentena, la reforma judicial, la oposición, Cristina Kirchner, la economía, el dólar, la inseguridad y el caso Facundo Astudillo Castro.

A continuación, una selección de las frases más destacadas

Cuarentena. "No llevamos 160 días de cuarentena. No hay cuarentena. La cuarentena supone el encierro total de una comunidad y eso no existe. Seguimos confundiendo a la gente, es una situación de alto riesgo. Si tuviéramos 160 días de cuarentena real no tendríamos ninguno de estos problemas. Hay un relajamiento social que no está midiendo las consecuencias".

Hospitales. "Puede haber botón rojo. No voy a dejar que todo el esfuerzo que se hizo, se pierda. Para mí lo más importante es que la gente tenga la posibilidad de ser atendida en un hospital si se enferma. No voy a permitir que esa situación llega al colapso. Estoy siguiendo las camas de terapia día a día".

Industria. "La actividad industrial medida en consumo energético está igual previo a la pandemia. Se consume la misma energía para actividad industrial que el 19 de marzo. Las industrias pudieron funcionar respetando protocolos y no hubo problemas".

Ciudad. "Toda mi vida me quejé de la opulencia de la Ciudad de Buenos Aires. Eso no es producto de los 4 años de Larreta, es un problema histórico".

Rodríguez Larreta. "Me voy a seguir juntando con Larreta. Le tengo mucho afecto. Pero está claro que pensamos muy distinto".

Justicia. "Hemos mandado una ley que ordena el funcionamiento de la justicia argentina. No es una reforma judicial. No altera ningún proceso en marcha. Qué hizo Cristina? Eso lo hice yo. El que más debería celebrar es Macri, porque estoy garantizando que no se haga lo que él hizo con la justicia federal".

Oposición. "La oposición trató de impedir de cualquier modo que tengamos una respuesta para el turismo, que es el sector más golpeado por la pandemia. Se fueron diciendo que iban a impugnar la sesión. La culpa la tiene la oposición.

Macri. "No me voy a callar las cosas que veo. No me voy a callar si veo que un presidente de Suiza celebra que la gente sale a la calle.

Cristina. "En Argentina manda el presidente, no la vicepresidente. Le atribuyen a Cristina el tema de la justicia federal, y yo lo hablé en toda la campaña. Tengo una relación espléndida con Cristina. En el Frente de Todos, Cristina es muy importante y es la jefa ideológica de un sector. Yo no tengo ningún jefe político, mi último jefe político fue Néstor Kirchner".

Grieta. "No me gusta llamarla grieta. Una sociedad tiene que tirar para el mismo lado. Es cierto que algunos descubrieron la grieta y lo explotaron como Cambiemos. Nadie lo aprovechó y lo explotó como el macrismo".

Deuda. "Hasta el viernes pasado, estábamos obligados a pagar, entre el 2020 y 2025, 48 mil millones de dólares. Despejamos una barrera que nos impedía ver qué hacer. En esos años vamos a pagar 4 mil millones de dólares. En 10 años nos vamos a ahorrar 38 mil millones de dólares. El colmo hubiese sido que la oposición se oponga a la deuda".

Plan. "Tenemos programado cómo seguir. Antes del 15 de septiembre vamos a presentar el presupuesto. Ahí van a conocer cuáles son las metas fiscales, política monetaria y cambiaria que el Gobierno tiene para el próximo año. Y a partir de ahí vamos a anunciar medidas".

Dólar y cepo. "No está en mis planes devaluar. Hay un dólar especulativo y un dólar que va creciendo siguiendo el ritmo de la inflación. Es un problema muy serio la compra de 200 dólares, están temiendo que nosotros vayamos a tomar medidas restrictivas y la gente empieza a volcarse ahí, espero que la gente confíe en nosotros. Siempre creí que los cepos de esta naturaleza son malos. Yo lo heredé y heredé las reservas en caída libre. No potenciaría el cepo, no lo haría más grave. Tenemos que ver cómo empezamos a acumular dólares, esa es la solución y ver cómo la gente empieza a confiar en el peso".

Usurpaciones. "La ocupación no es algo legalmente permitido. La ley lo prohíbe. Pero hay que ver más allá de eso, cómo atendemos el problema habitacional de la gente que se quedó sin casa. No se resuelve con violencia de ningún lado, ni ocupando ni sacándolos a patadas".

Facundo Astudillo Castro. "Hablé esta mañana con Cristina Castro. Lo primero que debo hacer es solidarizarme con ella y estar a su lado. Quiero tanto como ella saber qué pasó con su hijo. Estamos pidiendo que se investigue bien. Pero hay que ser prudentes. Lo último que yo haría es encubrir alguna violencia institucional".

Inseguridad. "El viernes va a haber un anuncio de un plan contra la inseguridad para el Gran buenos Aires. Estamos preocupados. Destinamos recursos importantes para ayudar. Quienes más padecen la inseguridad son los más pobres, los que andan por la calle y usan el transporte público".

La entrevista completa