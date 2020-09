Alfredo Casero trató de justificar el violento video en el que insulta al presidente

Durante la madrugada del miércoles, Alfredo Casero estuvo junto a un grupo de personas en la puerta del Congreso de la Nación para manifestarse contra Alberto Fernández. Después de un largo discurso en el que arengó a los que marchan, el actor explicó por qué fue a la manifestación.

Como siempre, el comediante volvió a sacarse contra el kirchnerismo. Después de haber insultado a Alberto Fernández, de decirle que se vaya a "la put... que lo pario", Alfredo Casero habló con Luis Majul y sostuvo que "le duele ya simplemente estar en un país donde el 51 por ciento de las personas piensa que esa gente tiene que estar manejando este país”.

Después de arengar a los manifestantes que quisieron entrar a la fuerza en el Congreso en horas de la tarde, Casero indicó: "Hay que revertirlo de una manera política y sana. Entonces, no van a permitir la sanidad política y no van a permitir la sanidad del Congreso". Por otro lado agregó que "el que toca el Congreso es mi enemigo”.

En ese sentido, añadió que "saltarán los bomberos, el que toca a un policía no salta nadie. Ahora, cuando me tocan el culo a mí yo voy a ir. Fui anoche porque sentí que me estaban choreando. Nada más. Están choreando”. En ese mismo sentido, hizo una polémica comparación: "hace 10 años un tipo le pegaba a una mujer y nadie decía nada y hoy todo el mundo lo dice, hoy todo el mundo dice que lo que están haciendo en este momento es un atentado a la democracia".

Qué pasó la noche anterior

Juntos por el Cambio bloqueó un acuerdo para continuar con las sesiones remotas en plena pandemia, que se renovará por un mes más. Después de ocho horas de negociaciones, sin consensos, mientras unos pocos manifestantes generaron disturbios y hasta fueron motivados, ya llegada la media noche, por Alfredo Casero.

La veintena de manifestantes redujo su número progresivamente y ya llegadas la 00:57 hs, no más de diez personas quedaron gritando solas en medio del centro porteño, lo que inspiró al ex Cha Cha Cha a arengarlos.