Una manifestación en Angaco generó polémica entre dirigentes políticos

El pasado jueves se desarrolló en Angaco una "caravana" con las movilidades municipales que generó polémica. Según el intendente, Carlos Maza Peze, la movilización fue iniciativa de los vecinos del Barrio Presidente Perón que "salieron a la calle para aplaudir como señal de apoyo y además reconocer el esfuerzo y el trabajo de profesionales de la salud en el marco de la lucha contra el coronavirus", según afirmaron en un comunicado oficial del municipio.

Del otro lado, el excandidato a intendente y exconcejal, Mario Pacheco tildó al actual jefe comunal de "ridículo" y "bizarro", porque "no tenía ningún sentido salir a festejar en medio del contexto en el que estamos", en palabras de Pacheco

Según Pacheco, "habían como 5 movilidades municipales y la gente salía a la calle principal y ahí se juntaban con vecinos y demás". Y agregó que "me pareció inoportuno lo que hizo el intendente. Más sacando la gente a la calle. Es algo ridículo y bizarro, algo de no creer. Con la complejidad del virus con lo que se está dando en el mundo uno no puede andar haciendo esto", afirmó.

En el barrio donde se desarrolló parte de la marcha encabezada por el intendente se levantaron las restricciones oficialmente el sábado pasado, pero los angaqueros tomaron conocimiento en la noche anterior, en la difusión que se hizo a través de las movilidades, según se desprende en las diferentes publicaciones de redes sociales.