Impuesto a la riqueza y reforma judicial: qué opinan y cómo van a votar los diputados sanjuaninos

Son dos los proyectos los que se debatirán en la Cámara de Diputados y que dividen más que nunca el recinto. Se trata del aporte extraordinario a quienes tienen más de 200 millones de pesos. Este aporte será realizado por única vez vez y el presidente Alberto Fernández lo definió como una contribución en un contexto de pandemia. Por el otro lado, la reforma judicial, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores con dos votos a favor y uno en contra de los legisladores sanjuaninos. Tiempo de San Juan realizó un relevamiento y le preguntó a todos los diputados sanjuaninos qué opinan y cómo votarán cada uno de los representantes locales. La diputada Graciela Caselles no contestó ni a los llamados ni a los mensajes realizados a lo largo de todo el día.

Reforma judicial

-Marcelo Orrego, frente Con Vos: el legislador no dará quórum y dijo que en caso de que el oficialismo consiga sesionar, votará en contra. "El tratamiento de un tema tan delicado e importante como una reforma del sistema de la justicia, no debería ser tratado por Zoom, mas aún en el contexto de una pandemia, es totalmente inoportuno y ademas genera un gasto publico en medio de una profunda crisis que vivimos.Esta reforma que se quiere impulsar no va a dar respuesta a mejorar con rapidez los litigios en los juzgados, como por ejemplo los juicios laborales o los civiles o comerciales. Inclusive no hay consenso ya que la Corte Suprema ha considerado que no es oportuno".

-José Luis Gioja, frente Todos: "No es una reforma judicial, es la organización de la Justicia Federal con asiento en CABA y las provincias. Se trata de una organización y federalización de la justicia. Hoy en San Juan las Cámaras están todas en Mendoza. Los puntanos tienen que ir a Mendoza, los riojanos a Córdoba. Se van a crear estructuras judiciales en San Juan, ahora cualquier proceso judicial demora muchísimo. Este proyecto tiene que ver con despolitizar la justicia y desjudicializar la política. No debe llamar la atención, es una propuesta de campaña del frente, lo dijo el presidente Alberto Fernández el 10 de diciembre que iba a presentar un proyecto para reordenar la justicia y lo ratificó cuando iniciaron las sesiones. Es cumplir con una propuesta de campaña. ¿Quién determina el momento oportuno? Lo determina el que gobierna, nos parece conspirativo con las instituciones de la democracia querer imponer. Nosotros estamos dispuestos a discutir y dialogar todo lo que sea necesario".

-Walberto Allende, frente Todos: "Recién hoy llegó. Vamos a revisarlo pero en principio destaco su valor para la provincia por todo lo que va a implicar en avances en materia judicial federal. Es un cambio para bien para San Juan. Planeo reunirme con el presidente del Foro de Abogados, pedir una audiencia para conocer su opinión, al igual que de los especialistas. Después de ese análisis, determinaré mi voto pero en principio sería bueno para San Juan".

-Eduardo Cáceres, frente Juntos por el Cambio: "Es inoportuna y no está dirigida a que se beneficie la gente sino a la ex presidente que transformó un interés particular en agenda pública. Voy a votar en contra".

-Francisco Guevara, frente Todos: "La reorganización de la justicia se está dando dentro de un ámbito y de una herramienta institucional que nos brinda la democracia que es el parlamento, eso hace interesante el proyecto no como pasaba en la gestión de Mauricio Macri que se sacaban cambios en la justicia por decreto. Se va a tomar todo el tiempo para sacar el mejor proyecto, de hacer la justicia más ágil y transparente, van a ir instituciones, juristas, referentes del sector a darnos charlas, no es que se vaya a probar rápido, va a haber tiempo de análisis. Y lo más importante es que trae beneficios como es la Cámara Federal de Apelaciones, que es necesitan los abogados para no tener que viajar 180 km para presentar un papel, ese tribunal y otras diferentes herramientas que se van a tener. Lo más importante es que se da la discusión y es sano discutir, no veo de la oposición un proyecto alternativo o una propuesta superadora si no el no por el no. Esto fue una propuesta de campaña, Alberto Fernández lo dijo. Es sano discutir y está en el parlamento. No veo de la oposición alternativas. Mi voto por eso es positivo".

Impuesto a las riqueza

-Marcelo Orrego, frente Con Vos: "Crear más impuestos es ponerle un freno de mano a las inversiones, y así la economía nunca arrancará. En Argentina ya se pagan 165 impuestos. En lugar de mayor presión impositiva, fiscal y financiera lo que tenemos que hacer es todo lo contrario para fomentar la inversión".

-José Luis Gioja, frente Todos: "No es un impuesto, es un aporte solidario, una contribución extraordinaria por única vez en función de lo que pasa a la Argentina y en el mundo. Creo que está teñido de justicia y solidaridad. El anterior gobierno lo primero que hizo fue bajar la alícuota a los Bienes Personales. Está más que claro que los que más tienen son los que más tienen que poner. No hubo inversión, no llegaron brotes verdes, no llegó nada en el gobierno anterior. Se justifica por todos lados este aporte, con el que están de acuerdo dos de las personas más ricas del país. Es solo a personas humanas y tiene una escalada ascendente. Se está discutiendo además proyectos similares en Chile, Ecuador, Brasil, Estados Unidos, Italia, España y Rusia. Es un proyecto bien peronista pero es un proyecto más celeste y blanco".

-Walberto Allende, frente Todos: "Es oportuno este aporte en un momento de emergencia. Es por única vez y por eso voy a votar a favor".

-Eduardo Cáceres, frente Juntos por el Cambio: "La justificación en el momento actual de la pandemia puede ser razonable, pero cuando se lo profundiza más genera tensiones. Voy a seguir analizándolo para definir mi voto".

-Francisco Guevara, frente Todos: "Esta medida impactaría en 12.000 personas del país, se plantea como un aporte extraordinario y por única vez y el país recaudara 300 mil millones de pesos, declarados 200 millones, porcentaje 2% hasta el 3,5% escalonado y todo ese dinero va a ser distribuidos a insumos para lucha contra pandemia, una parte para Progresar que me pone contento por ser yo un legislador joven, y créditos fiscales para pymes, inyectar dinero por única vez. Por supuesto estoy a favor por estas razones".