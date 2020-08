Duhalde, tras hablar de golpe de estado, reconoció que "se me fue la lengua"

El ex presidente Eduardo Duhalde intentó mostrarse arrepentido de haber dicho que en la Argentina se aproximaba un golpe de Estado y que no iban a haber elecciones legislativas el próximo año. Además confesó que una vez vio un río en Olivos cuando la coyuntura de su presidencia afectó la percepción de la realidad.

"Muy posiblemente que influenciado como estamos todos los dirigentes por esta pandemia. A veces a algunos se le va la lengua por decir las cosas que piensa y que no debería decir", afirmó Duhalde en Crónica TV para mostrar una poco creíble marcha atrás sobre sus dichos, que fueron altamente repudiados por el gobierno nacional y la oposición a lo largo de todo este martes.

El ex gobernador bonaerense luego reconoció que quiso llamar la atención sobre lo que pasaba en la Argentina y la posibilidad "de que exista un proceso anárquico". En la entrevista afirmó que dialogó con el presidente sobre el tema. Duhalde es un hombre muy cercano a Techint y al Grupo Clarín, formuló estas declaraciones en varias oportunidades entre el fin de semana y el martes, ratificó su postura que en Argentina se venían momentos de inestabilidad democrática y lo hizo poco tiempo después de que el Gobierno asestara un duro golpe a los intereses económicos de los accionistas de Clarín con el DNU a favor de los usuarios de telefonía móvil, internet y TV por cable.

Poco tiempo atrás, otro hombre de buenos vínculos con el tándem Techint-Clarín, formuló declaraciones en ese tono. Se trata del radical Ernesto Sanz, eterno candidato presidencial del establishment económico (pero no de la sociedad) quien en una charla vía Zoom con otros dirigentes de Juntos por el Cambio se preguntó, ante la situación económica heredada del gobierno de Macri: "¿Cuánto tarda esto en explotar?"

"Esto lo dialogué con Alberto que quiere la unidad nacional, quiere que rápidamente votemos la leyes de transparencia y anticorrupción. Alberto quiere eso, sabe que no puede hacerlo y voy a ayudarlo en eso", sostuvo Duhalde en diálogo con el canal de noticias.

Luego reconoció que en la presidencia del 2002 tuvo distorsiones de la percepción por el estrés que sufría. "A Alberto le pasa lo que le pasó a mi y lo que le pasó a De La Rúa muy evidentemente. Uno llega un momento en que la psiquis no aguanta y empieza a ver cosas que no existen. Yo en un momento vi un río en Olivos con pescados saltando. En ese momento vinieron los adventistas de Entre Ríos a donde yo iba a darme la comida y hacerme caminar", confesó.

Duhalde dijo que se avecinaba un golpe de Estado

El lunes por la noche Duhalde afirmó en el programa Animales Sueltos que es factible que el próximo año no se lleven adelante las elecciones legislativas ya que es propicio que ocurra un levantamiento de las Fuerzas Armadas.

“¿Hay elecciones? Tenemos un récord que ahí primero estamos nosotros. La gente que no sabe, no lee o se olvida, entre el ´30 al ’83 hubo catorce dictaduras militares”, remarcó Duhalde y aseveró que “el que ignore hoy que el militarismo se pone de nuevo de pie en América, es porque no conoce y no sabe lo que pasa en Brasil, o en Bolivia, Venezuela o en Chile (…)”. “Entonces, no va haber elecciones porque no se puede seguir así”, rebatió.