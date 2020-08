En Suiza, Macri le contestó a Alberto Fernández desde su Facebook

El ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, rompió el silencio tras los dichos de Alberto Fernández el último domingo en una entrevista radial y salió a contestarle a su sucesor, que había afirmado que el líder de Juntos por el Cambio le había aconsejado no hacer cuarentena y dejar "que se muera el que tenga que morirse".

Macri, que se encuentra en Suiza luego de pasear por Francia, desmintió haber dicho tal consejo, pese a que apoyó y apoya abiertamente las marchas anticuarentena en el país, y hasta se animó a pedirle a Alberto "que diga la verdad". "Siempre les dije la verdad a los argentinos", sostuvo.

En el texto, publicado en Facebook, Macri confirmó que tuvo un diálogo con el presidente el último 19 de marzo, cuando anunció el inicio de la cuarentena obligatoria en todo el país. Y agregó: "Lo llamé yo, para ponerme a su disposición y mostrarle mi apoyo en un momento de decisiones difíciles para el país y para todo el mundo". Sin embargo, agregó que "es falsa la versión que el Presidente ha dado sobre nuestra conversación. De ninguna manera dije las cosas que ha relatado en estos días".

Se refería, así, a las declaraciones de Alberto Fernández en Radio 10, en la cual el jefe de Estado cuestionó a Macri porque "no cuenta lo que pasó en Francia y España, donde tuvieron que dar marcha atrás por los rebrotes" y relató: "El primer día que yo decreté la cuarentena, al día siguiente el me llamó". Y destacó que Macri le recomendó: "No hagamos cuarentena, dejemos a la gente en la calle y que se mueran los que tengan que morirse, que no matemos la economía".

Macri le "recordó" al dirigente que le ganó las elecciones en primera vuelta que "nada es más importante para un dirigente político –y sobre todo para un presidente– que su palabra. La credibilidad de la palabra presidencial debe ser cuidada como un tesoro".

También se refirió a su supuesto silencio post electoral, que se limitó a manifestar su apoyo a las marchas contra el Gobierno y mostrarse desafiantemente viajando a Paraguay primero y ahora a Europa. "En estos meses decidí hacer pocas declaraciones públicas, por respeto al nuevo gobierno y para darle tiempo a asentarse. Hoy, sin embargo, me veo obligado a aclarar la verdad de aquella conversación, porque valoro mi palabra". Y concluyó: "Siempre les dije la verdad a los argentinos, en los momentos buenos y en los momentos malos, y pienso continuar de la misma manera".

El ex Presidente Macri tiene a su entorno investigado por el espionaje ilegal a dirigentes opositores y hasta a algunos miembros de su propio partido. En la causa están comprobados seguimientos, fotos y videos a dirigentes políticos y por el cual está apuntado el propio secretario privado de Macri, Darío Nieto.