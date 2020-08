Guerra de gremios: UPCN, cerca de sacarle el monopolio a SUOEM en Rawson

UPCN está cerca de entrar a las paritarias en la Municipalidad de Rawson, lo que le sacaría el monopolio a SUOEM que hoy cuenta con la participación exclusiva en ese ámbito de discusión de los problemas de los trabajadores.

El gremio que conduce José “Pepe” Villa viene pidiendo hace años ingresar a paritaria y la semana pasada renovó el pedido. El intendente Rubén García dejó el asunto en manos del Concejo Deliberante, que está en pleno estudio de la medida.

“El año pasado Juan Carlos Gioja no quiso aceptarnos”, aseguró Villa, y remarcó que “cumplimos con todos los requisitos y estamos en condiciones de entrar a paritarias”. Esto se traduce, en tener ámbito de actuación con afiliados y representación legal, indicó.

UPCN quiere que le den en la paritaria rawsina participación proporcional a la cantidad de afiliados. Villa, consultado por Tiempo de San Juan dijo no tener a mano el número de socios que tienen en Rawson pero aseguró que representan en toda la provincia a 2.600 municipales y SUOEM a 1.400.

La paritaria, cuyas decisiones tienen poder de ordenanza, está compuesta por 16 miembros titulares: 4 del Ejecutivo, 4 del Legislativo y 8 del gremio, que siempre tuvo exclusivamente SUOEM, liderado por Antonino D’Amico.

SUOEM mantuvo buena relación con Gioja en sus dos gestiones como intendente y ahora Rubén García acaba de tener un encontronazo días atrás con la toma del obrador, conflicto que ya dan por solucionado en la gestión del jefe comunal.

Tan fuerte es la disputa que Villa amenazó con ir a la Justicia si le dicen que no. También en el municipio se preparan para una ofensiva legal de SUOEM si le dan el ok a UPCN.

SUOEM se manifestó hace poco contra García en Rawson.

Posiciones

“A mi entender les corresponde, pero se tiene que expedir el Concejo”, dijo sin vueltas el jefe de Gabinete de Rawson, Cristian Agudo. El pedido de UPCN que podría restarle poder a SUOEM se da justo cuando este último gremio acaba de enfrentarse con D’Amico, lo que genera suspicacias. Agudo salió al cruce diciendo que “el intendente no ha promocionado el ingreso sino que le ha dado lugar a una petición que ha hecho UPCN. Más allá de quiénes sean los representantes de los trabajadores se busca una gestión exitosa”.

Lo cierto es que en la gestión de Gioja no pudo darse este ingreso de UPCN y ahora parece que está todo dado para que sí. ¿Qué cambió? “Lo pidieron pero no insistieron, parece que ellos dijeron que no iban a insistir porque no tenían el apoyo político y aparentemente se quedaron en esa. Están asistiendo ahora, tienen otra fuerza”, evaluó el jefe del bloque PJ, Elio Frack, quien en la gestión giojista era asesor legal del intendente.

“Es verdad que la Carta Orgánica le da un guiño a UPCN para participar”, reconoció el concejal. “Pero nosotros debemos hacer un análisis. Hay un paso que ya está dado que tiene que ver con la cantidad de afiliados, es una construcción que en principio no se le debería negar. Pero estamos viendo otra normativa para que la decisión sea razonable y legal”, aclaró.

La Carta Orgánica de Rawson dice en su artículo 17mo. que “A los fines de las negociaciones del convenio municipal de empleo los trabajadores son representados por la totalidad de las asociaciones u organizaciones sindicales con personería gremial que actúen en el ámbito municipal y en forma proporcional a la cantidad de afiliados al momento de iniciarse la negociación del convenio en un total de ocho representantes. La negociación colectiva es convocada por el Gobierno Municipal o las Entidades Sindicales”.

Frack dijo que están pidiendo antecedentes y documentación para ver si el pedido de UPCN se ajusta a lo legal. Y que incluso manejan la idea de convocar a ambos gremios para que den sus argumentos en el recinto. Aseguró que no tiene fecha para la resolución del pedido. Agudo indicó que acatarán lo que definan los ediles. El oficialismo tiene mayoría suficiente para aprobar la ordenanza pero busca consenso en este tema.

Por su parte, D’Amico no respondió a los llamados de este diario para conocer su opinión.