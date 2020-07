Elber Galarga; el insólito millonario argentino que firmó la solicitada mundial para pagar más impuestos

Durante las últimas horas, comenzó a circular una lista de un grupo de 83 millonarios agrupados bajo el nombre de "Millonarios por la humanidad".

Lo que piden estas personas a través de una solicitada es "una subida inmediata, sustancial y permanente de impuestos" a las grandes fortunas para poder combatir al coronavirus.

"No somos nosotros los que cuidamos a los enfermos en salas de cuidados intensivos. No estamos conduciendo las ambulancias que llevarán a los enfermos a los hospitales. No estamos reabasteciendo los estantes de las tiendas ni entregando alimentos puerta a puerta. Tenemos dinero, mucho. Dinero que se necesita desesperadamente ahora y seguirá siendo necesario en los próximos años, a medida que nuestro mundo se recupere de esta crisis", continuaba el comunicado.

La lista está compuesta por empresarios de todas partes del mundo como Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Holanda.

Algunos de los nombres que aparecen en esta lista tan particular hicieron generar dudas sobre la veracidad de la misma y fue Ingrid Beck, periodista argentina, quien descubrió una perlita.

"Si miran con atención la lista de los 83 millonarios que quieren pagar más impuestos para combatir el cornavirus, hay un argentino que llama la atención", compartió divertida junto a una foto de la lista en la que decía "Elber Galarga".

Al parecer, la lista de "Millonarios por la Humanidad" que circuló por internet es falsa y, desde muchos medios del mundo, la han replicado sin antes chequearla.