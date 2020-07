La postura del Partido Socialista sobre el Acuerdo San Juan

En función del Acuerdo San Juan al que distintos sectores y espacios sociales, políticos, económicos y religiosos vienen adhiriendo en las últimas semanas, el Partido Socialista de la provincia ratificó su apoyo. Mediante un comunicado, destacaron que “es un importante camino de acuerdo de los sectores políticos y sociales”.

El comunicado completo:

Momento de acción solidaria y mayor institucionalidad.

Desde el Partido Socialista distrito San Juan, y ante el devenir generado por la pandemia Covid-19 que nos afecta, es nuestra intención ratificar el apoyo a la opción por la defensa de la vida de las, y los ciudadanos en todo el territorio nacional, que conllevan las medidas del aislamiento social, preventivo y obligatorio, y sus correspondientes fases decretadas presidencialmente.

Nuestra mejor vacuna es la SOLIDARIDAD. Se hace necesario buscar el mejor camino para sobrellevar una situación de pandemia desconocida para el mundo científico y ante la falta de una vacuna clínica, la solidaridad debe ser nuestra guía, no solo para protegernos a cada uno de nosotros sino pensando en proteger a cada uno de nuestros seres queridos más cercanos, y así también por consecuencia a toda la ciudadanía. Debemos pensar solidariamente y respetarnos con una cuarentena estricta, porque la primer medida económica a realizar es la de cuidarnos para tener un pueblo sano, sobre el cual se podrá construir una economía sana, y de la que este sufrido pueblo sanjuanino ha dado muestras suficientes, no solo en recuperarse de los terremotos, sino además en cualquier catástrofe que se nos presentó.

Dicha opción, debe ser acompañada por todos los argentinos, con los consensos necesarios para el justo y adecuado equilibrio entre la defensa de la vida y la necesidad del funcionamiento del sector productivo, de servicios y las actividades desarrolladas por toda la sociedad en su conjunto.

No es menor el necesario funcionamiento de los Poderes Legislativos y Judicial para el fortalecimiento de la democracia, la transparencia y los debidos controles de un poder sobre el otro. Sabemos todos y todas de las graves consecuencias sociales y económicas que traerá aparejada la pandemia, a la golpeada situación que vivíamos como Nación. Para enfrentarlas, además de las decididas políticas públicas que deben acompañar a los más vulnerables y a los sectores productivos, se hace fundamental, encontrar ámbitos de encuentro, diálogo y propuestas comunes. Por ello insistimos (como hace varias décadas en Argentina y hemos concretado en Santa fe) en la necesidad de la concreción de un Consejo Económico, Social y Político, a nivel nacional y también en cada provincia y municipio. Por esta razón es que concurrimos a este Acuerdo San Juan con el beneplácito de estar convencidos que es un importante camino de acuerdo de los sectores políticos y sociales, mientras no se use este mecanismo con mezquindad, es necesario que no solo sea para mostrarlo a los medios de comunicación, sino que se procure un acuerdo real y transparente de las distintas propuestas para salir adelante.

Es momento de renovar nuestra acción y compromiso, para que en cada ámbito de nuestras instituciones prevalezca la solidaridad social, se abran mayores espacios de participación y se acerquen las propuestas, que nos puedan hacer superar la situación que vivimos. Allí estará cada compañera y compañero del Socialismo a lo largo y lo ancho de la provincia, buscando mejorar la democracia y construir igualdad.

Por este motivo es que de entre miles de propuestas que tenemos para construir una salida a un nuevo San Juan, proponemos dos puntos fundamentales para comenzar un camino distinto, uno de orden institucional y otro desde el punto de vista productivo. Se hace indispensable las modificaciones de las leyes electorales e institucionales de la provincia para GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MÍNORÍAS, eliminando los pisos del 10% de participación para acceder a los cargos en la legislatura y Concejos Deliberantes, y aumentando el número de los mismos, al igual que todos los organismos colegiados provinciales. En un claro camino hacia una mayor participación. Este concepto trasladado a organismos críticos, como el tribunal de cuentas, Consejo de la Magistratura, y oros. Mecanismo este que estamos convencidos que generará una mayor transparencia y equidad en la función pública.

En segundo lugar proponemos RECUPERAR FACTORES PRODUCTIVOS ENERGÉTICOS Y ESCENCIALES, para la provincia. La Propuesta es provincializar las empresas de energía eléctrica y gas, transformándolas en empresas públicas y mixtas que maticen la soberanía energética con la eficiencia empresarial, junto a creación de organismos similares en el área minera. En una economía frenada por la pandemia, iniciar la producción agrícola industrial y minera requiere de decisiones propias dirigidas a favorecer a la pequeña y mediana empresa de la provincia, generadora del trabajo y la inversión en nuestra propia región. No se podría recuperar las empresas caleras sin una política correcta de la distribución del gas, tampoco las electromecánicas sin una política distributiva eléctrica acorde a las necesidades, ni tener un costo de pozos de riego agrícola acorde a un cultivo rentable, ni tampoco una minería al servicio de la producción nacional, como así también podrían darse muchos más ejemplos. Esto como una política a corto y mediano plazo, que sirva para redistribuir los recursos hacia la producción y no a la especulación, y además si esto se acompaña con préstamos flexibles y con la misma política de la banca provincial, promovería resultados muy alentadores.

Como decíamos tenemos miles de propuestas para avanzar hacia un país distinto, no es menor en comenzar con una educación y una salud muy distinta, para esto creemos que hay que cambiar TODO en materia de Educación y Salud. Tenemos como ejemplo lo que se puede hacer en Salud lo hecho en Santa Fé, con 6 nuevos hospitales con la mejor calidad de salud pública y gratuita, que no solo atiende a esa provincia, sino a todo el noreste argentino. Como también la democratización de la educación pública gratuita y laica, en todos los niveles promoviendo el acceso a la misma de todos los sectores sociales y buscándolos en las casas, si es necesario, para evitar su deserción.

Creemos además en nuestra histórica defensa de los derechos humanos, asociados en nuestro país al concepto de memoria, verdad y justicia como marco de guía orientativa del pasado, presente y futuro, que debemos acompañar los reclamos de colectivos específicos que no siempre cuentan con un acceso real y efectivo al pleno goce de esos derechos. Estamos convencidos que sin feminismo no existe socialismo y que -más allá de que la lucha llevada adelante por los movimientos de mujeres, diversidad y disidencias sexuales ha promovido mayores niveles de equidad- el sistema de organización patriarcal continúa generando desigualdades y violencias, replicadas generación tras generación, que deben ser erradicadas. Proponemos sostener las asociaciones para la realización e inclusión de las personas con discapacidad, quienes carecen de mecanismos que permiten su plena integración social, debiendo soportar barreras de toda índole en el acceso a la salud, la circulación, los bienes culturales, el empleo, etc.

Partido Socialista San Juan.