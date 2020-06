No descartan cambiar de fecha la Fiesta Nacional del Sol 2021

A esta altura del año pasado, ya se estaba moviendo a full todo el aparato que da vida a la Fiesta Nacional del Sol, con cientos de artistas y profesionales involucrados. Ahora, en medio de la pandemia y con una situación económica crítica, para el Gobierno de San Juan la FNS2021 no es una prioridad y este martes la ministra de Turismo, Claudia Grynszpan, no descartó que pueda hacerse en otra fecha, es decir, que no sea en febrero del año que viene.

Se conoce que la preproducción de la fiesta lleva meses, y de hecho se toman todo un año entre que se anuncia el tema y se realiza todos los febreros. Consultada Grynszpan sobre si se está a tiempo para preparar la FNS2021 en las fechas de siempre, respondió contundente que “si lo pensás como lo hacemos antes, no”. Y agregó “los eventos tienen que ser repensados, y tienen que ser repensados más que nunca con beneficio directo a los sanjuaninos”. Sobre la fecha, consultada por Tiempo de San Juan, la funcionaria afirmó que “sí, también se puede repensar”. Aclaró que ahora los esfuerzos están centrados en reactivar los sectores directos vinculados al turismo y la cultura.

“En este momento la Fiesta Nacional del Sol no es una prioridad. Sí sabemos y está comprobado que es un gran activador de la economía de San Juan Y sobre todo del sector cultural que es el que está tremendamente diezmado, si ustedes ven los anuncios estamos activando pero es muy poco lo que es del sector cultural. Teatros, shows y eventos no sólo serán los últimos sino que de manera muy distinta. No vamos a poder volver a los eventos masivos sino con un protocolo, con distanciamiento social y con alguna prevención”, indicó.

Grynszpan analizó que “en este contexto, sabemos que la Fiesta del Sol va a ayudar a la economía de la provincia y que va a ayudar a que se vuelva a activar el sector cultural. Hay que estudiarlo, hay que verlo, y ver cómo evolucionan estos meses el resto de los sectores económicos de la provincia. No es una prioridad, pero sabemos que es una herramienta que puede ser, por qué no la FNS2021, la más sanjuanina de todas”.

La FNS forma parte de un calendario de fiestas nacionales, con lo que la ministra analizó que “hay una cantidad de cuestiones que han sido exceptuadas y podría ser una la FNS”. La funcionaria habló de que “en un cuadro muy positivo” de San Juan se pensaría en una fiesta con mucha producción local, de manera que sea motor de crecimiento de artistas, diseñadores, proveedores de todo tipo.

Sobre estar en tiempo de descuento dijo que “somos muy activos y experimentados así que tendríamos tiempo”.

También analizo que ya se están estudiando en otras provincias y otras partes del planeta eventos masivos con protocolos específicos. “Estamos mirando esto en el mundo, y en cuanto a fiestas nacionales la mayoría de las provincias están atentas, evaluando, porque antes de eso hay que responder a muchísimas demandas”, concluyó.