Los desafíos de Peluc en el Enacom: mejorar la conexión y legalizar más de 90 radios

José Peluc fue nombrado al frente de la delegación de San Juan del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). El funcionario, que viene del partido ADN, empezó a ejercer el cargo en plena pandemia y llegó al sillón del edificio de la avenida Rioja con varios desafíos en la mochila. El estado de las conexiones de las telecomunicaciones y legalizar las más de 90 radios que funcionan en la provincia sin todos los permisos pertinentes, son dos de los objetivos más importantes que Peluc espera cumplir. Pero el mayor es que la gente conozca y se acerque al ente, en el cual se pueden desde denunciar mala conexión a Internet, falta de señal de celular hasta dichos ofensivos en los medios de comunicación audiovisuales.

Las telecomunicaciones representan un gran dolor de cabeza. Es que basta alejarse un poco de la Capital para que las comunicaciones empiecen a fallar, lo que dificulta no solo las llamadas sino también que en los departamentos accedan a Internet para poder cumplir con normativas como recibir débito en todos los negocios. Sobre el tema, Peluc dijo que están analizando todo el material que tienen para conocer a fondo las inversiones. También aclaró que se están colocando antenas móviles para que mejore el servicio de telefonía.

Con respecto a los medios de comunicación audiovisuales, Peluc informó que hay más de 190 radios en San Juan de las cuales más de la mitad no están en regla. "En la provincia hay 190 radios, de las cuales legales no están ni la mitad, los demás tienen algún papel presentado pero no todo. Hay que ver si los papeles son los que tienen que tener, si los kilos de emisión los que tienen que tener, si están donde tienen que estar. En cuanto a los canales, solo a tres les faltan papeles, porque la inversión es muy grande para ponerse un canal", añadió.

Sin dejar lugar a dudas, Peluc aseguró que lo que buscará es que la gente conozca lo que tiene para ofrecer el ENACOM. Y los servicios a los que puede acceder, como la Defensoría del Público, en la que se pueden denunciar comentarios ofensivos hechos en radio o televisión. En San Juan hay un antecedente de un periodista sancionado por realizar comentarios ofensivos contra la comunidad LGBTQ+.

¿Va a seguir siendo opositor? "Me sigo sintiendo opositor, dejé el partido justicialista hace muchos años y cuando me voy es para no regresar, como cuando me fui de Producción y Trabajo. Cuando uno toma una decisión, la toma para generar algo nuevo, hubiera sido más fácil en el basualdismo volver al peronismo como hicieron mucho. Nosotros elegimos el camino más difícil, el de generar algo nuevo mostrando que somos distintos a la hora de encarar la cosa pública", concluyó.