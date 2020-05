UDAP pone la lupa en maniobras “irregulares” en pagos a pacientes que se atendían fuera de la provincia

Una nueva bomba estalló en UDAP. Los avances de la auditoría encargada por el actual secretario general del sindicato, Luis Lucero, develaron otra presunta irregularidad dentro del sindicato docente más grande de San Juan. Según explicó el líder gremial, se detectaron maniobras que no cierran en el pago de los autoseguros, un beneficio para aquellos afiliados que tienen conseguro y deben viajar a Mendoza, Córdoba o Buenos Aires para hacerse atender por un problema de salud. Los controles habrían dejado al descubierto "decenas" de pagos a afiliados que no presentaban ni siquiera la historia clínica, requisito clave para avalar la necesidad de atenderse fuera de la provincia.

El autoseguro es una prestación de dinero que se entrega a los afiliados de UDAP con coseguro. A todos aquellos pacientes que deben viajar para recibir atención sanitaria que no se brinda en San Juan, se les entrega una ayuda de $1.000 si viajan a Mendoza; $2.000 si se atienden en Córdoba y $4.000 si la atención es en Buenos Aires. La plata puede ser usada para pasajes, pago de hoteles, compra de comida o lo que necesiten. Puertas adentro lo definen como un ATN, porque son recursos no reembolsables.

"Son fondos que se entregan en casos de emergencia o catástrofe, es un dinero para gastos generales, pero no se paga si no se sigue una norma. Esta norma implica la presentación de una historia clínica, de un turno con el especialista que van a visitar o de los estudios que se van a realizar. Con toda esa información se arma un expediente, lo aprueban las autoridades y queda archivado. Se ha detectado una situación groseramente irregular", indicó Lucero a Tiempo de San Juan.

La investigación que está realizando el equipo a cargo de la auditoría descubrió decenas de casos de afiliados que habrían percibido el beneficio sin presentar documentación que avale que los viajes realizados eran por cuestiones de salud. En los expedientes de los autoseguros faltan historias clínicas, prescripciones médicas que indicaran una necesidad de viajar, entre otras irregularidades que serán denunciadas en la Justicia, añadió Lucero.

En agosto del 2019 el líder sindical pidió una auditoria para analizar todos los gastos realizados por UDAP. La investigación externa es para todas las secretarias del gremio, con especial énfasis en Hacienda y Finanzas. Al mes de iniciado el proceso, se descubrieron deudas por 40 millones de pesos, alquileres vencidos de entre tres y cinco meses de los inmuebles donde funcionaba el Hogar Docente, el Marina Viltes, la Secretaría del Jubilado y la biblioteca. El otro problema con el que se encontraron fue la emisión de cheques para el pago a proveedores, prestadores de servicios y honorarios; todos emitidos por la gestión de Graciela López, según Lucero. Estos cheques fueron posteriormente bloqueados y sumaban 6 millones de pesos.

Luego estalló un conflicto en la farmacia de UDAP, donde trabajaban 25 personas, de las cuales fueron despedidas 13. Lucero dijo que los despidos se produjeron porque tenía que tomar una decisión: “O cerrar la farmacia o recortar personal, decidí la segunda opción para mantener el servicio para los afiliados”, indicó.

Entre las cosas que detectaron en la primera revisión de datos, Lucero dijo que encontraron varios casos de ex afiliados que continuaban recibiendo los beneficios del coseguro aún no pagando. “Hay cirugías carísimas, prótesis, operaciones de cataratas y hasta endoscopías que el coseguro de UDAP le cubrió a personas que ya no eran afiliadas. Había un problema en el sistema informático”, añadió.

Lucero, quien integraba la cúpula de autoridades de UDAP en la gestión de López, asegura que todo fue una sorpresa porque él no estaba abocado a temas financieros en aquel momento, sino que se enfocaba en otros temas, tales como la puesta en debate de las titularizaciones, la Ley de Educación y la creación de gabinetes en las escuelas.

El gremialista prometió ir al hueso con la auditoria, dijo que no le temblará el pulso a la hora de denunciar en la Justicia todas las maniobras detectadas. "El proceso está avanzado, todo va a salir a luz", cerró.