'Cuidar lo conseguido', la carta de Alberto Fernández para los argentinos antes de comenzar una nueva etapa

El presidente Alberto Fernández aprovechó este domingo su página web oficial para escribir a todos los argentinos una carta en la que principalmente agradeció el compromiso y la seriedad con la que se acató la cuarentena preventiva frente al coronavirus y, además, advirtió que hay que tomar aún mayores recaudos a partir de este lunes 11 de mayo, fecha en la aumentará el número de actividades exceptuadas.

Bajo el título de 'Cuidar lo conseguido' el máximo mandatario hizo un repaso de estos casi dos meses de aislamiento obligatorio y reconoció "el esfuerzo colectivo" y reconoció que entre todos "hemos avanzado mucho y seguimos trabajando".

"Desde que comenzó la cuarentena, hace más de 50 días, hemos hecho un gran trabajo colectivo y hemos obtenido los primeros logros. El más importante es haber podido reducir la velocidad del contagio. Ahora debemos cuidar esos logros", agregó el Presidente, quien además resaltó que se han puesto en marcha medidas para paliar los efectos económicos negativos que han golpeado a todos, principalmente a las clases más vulnerables y a las pequeñas y medianas empresas.

Fernández resaltó además que "es tiempo de cuidados, no de temores infundados. Es tiempo de evidencia científica, no de rumores. Es tiempo de solidaridad, no de estigmas".

A continuación la carta completa del presidente Alberto Fernández: