Alberto confesó que enfrenta las crisis con el método de un ex entrenador verdinegro: ¿de quién se trata?

El presidente Alberto Fernández evocó una frase del ex entrenador de San Martín de San Juan, Néstor Gorosito, para explicar cómo afronta los problemas en su Gobierno y el avance del coronavirus,

El jefe de Estado es fanático de Argentinos Juniors, donde 'Pipo' tuvo momentos exitosos y convenció a los hinchas con su estilo de juego. Es por eso que elaboró una metáfora futbolera para referirse a cómo actúa al frente del Gobierno.

Al ser consultado sobre si se sentía intranquilo con el crecimiento de la pandemia, Alberto citó una frase que le dijo el entrenador cuando peleaba el descenso con el 'Bicho': "Si hacés las cosas bien, tenés más chances de que te vaya bien".

"A partir de ahí, lo llamé 'el teorema de Gorosito', lo adopté para siempre y lo aplico en todo", explicó el mandatario en declaraciones a Radio con Vos. En aquella oportunidad, el actual DT de Tigre logró salvar a Argentinos y lo llevó hasta la semifinal de la Copa Sudamericana 2008.

"Cuando Argentinos se jugaba el descenso, el club contrató a (Ricardo) Caruso Lombardi. Y a mí, y a los hinchas de Argentinos nos gustaba el juego especulativo. Jugábamos a tirar centros a (Alejandro) Delorte, que era un delantero que habían traído de Olimpo

Y concluyó: "De hecho, dejé de ir a la cancha. Finalmente, luego de Caruso contratan a Gorosito y el presidente del club me invitó a almorzar con él. Cuando le expliqué a Pipo lo que me pasaba, me dijo algo que lo adopté para siempre".