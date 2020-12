Basualdo pidió “prevención”, sorprendió con su autocrítica y votó contra el aborto legal

"Cuando empezamos a trabajar este tema habilitamos a muchos especialistas que opinaban de una u otra manera”, comenzó a argumentar su voto negativo a la ley de aborto legal el senador sanjuanino Roberto Basualdo.

“Yo creí que tenía un pensamiento mas amplio, pero cuando empecé a escuchar a los especialistas me di cuenta que tenía desconocimiento”, continuó.

“Me di que no tenía una educación sexual como me hubiera gustado tener, ni mis padres me la dieron”, y sorprendió con su autocrítica, “y peor, ni se las transmití a mis hijas”, confesó.

“Tendríamos que estar hablando de cómo hacer para prevenir; yo mismo presenté un proyecto de profilaxis y prevención, tendríamos que estar todos unidos previniendo”, evaluó.

“Esto no nos va a llevar a nada, indudablemente esta ley no nos sirve. Yo tenía desconocimiento, por eso voy a votar en contra de esta ley”, concluyó.