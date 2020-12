Incertidumbre por el túnel de Agua Negra: Ortíz Andino apuntó contra Piñera

Tras conocerse que en Chile hay revuelo porque la administración de Piñera habría decidido renunciar a tomar el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el ministro de Obras de San Juan, Julio Ortíz Andino, analizó el tema y aseguró que "por ahora no está la decisión de no hacer la obra" y aseveró tajante: "o pasa por centralizar puertos para zonas cercanas a Santiago o no hay decisión política de integrarse con Argentina".

En declaraciones a la radio chilena Guayacán, este miércoles el funcionario uñaquista afirmó que "yo tengo optimismo, siempre lo he tenido con este proyecto". Declaró que "lo del financiamiento, el aparente retiro de Chile en cuanto al financiamiento del BID puede deberse a que lo ven como un proyecto un poco estancado, creo que en parte sí, porque desde que asumió este gobierno en Chile y se creó la comisión de túneles no hemos avanzado absolutamente en nada. Estábamos a punto de dar a conocer la lista de empresas precalificadas y de darle el visto bueno al pliego que está en el 90% aprobado y por el BID, hubiéramos avanzado y podríamos estar ya empezando a construirlo. Pero ha estado estancado todo, con piedras en el camino, esta comisión ha hecho planteos increíbles, sin demostrar nada, simplemente lo dicen y se contradicen en muchas cosas".

Noticias Relacionadas Polémica en Chile por la supuesta renuncia al crédito del BID para construir Agua Negra

Agregó que "para mí no es un problema técnico, porque si lo hubiera nos podríamos sentar a discutirlo sin ningún drama y este es el segundo proyecto, hemos traído a las dos consultoras europeas a reunirse con ellos y no se logró nada, hablan de que es muy caro, que habrá mucho estallido de roca, pero para mi no es un tema técnico sino una decisión política".

Consultado sobre si cree que Chile prioriza otros pasos, el ministro dijo que "en primera instancia yo tenia esa misma visión, ellos potenciaron Las Leñas al punto de que existe comité de integración sin existir paso. Pero ahora estoy dudando, por conversaciones que he tenido con gente que realiza los estudios, están teniendo problemas. O pasa por centralizar puertos para zonas cercanas a Santiago o no hay decisión política de integrarse con Argentina".

El ministro recordó que el EBITAN es un ente binacional fue creado para llevar adelante la construcción y no puede opinar sobre el financiamiento. "Cuando arrancamos con esa entidad, Chile siempre tuvo una postura de financiarlo con fondos propios, Argentina tiene muchos vaivenes económicos, la única manera de asegurarlo era con una entidad como el BID. Chile luego accedió a tomar el préstamo. Ahora desistió de su parte ante el BID, pero el BID sostiene el préstamo y por ahora no está la decisión de no hacer la obra, eso seria dejar afuera a la EBITAN pero confiemos en que es sólo una baja de financiamiento".

El sanjuanino dijo que en este marco, cree que lo que hizo la gestión de Sebastián Piñera es dar de baja a la toma del crédito pero que está la posibilidad de que el país chileno pague su parte del túnel con fondos propios, aunque reconoció que el panorama no lo tienen muy claro en el Gobierno de San Juan. "El único que ha tenido comunicación es el embajador (argentino en Chile Rafael) Bielsa, pero no hemos podido reunirnos con él. Tengo entendido que las autoridades del CORE (Consejo Regional) están pidiendo certezas y no las tienen", apuntó en diálogo con la radio coquimbana.

En tono de lamento, Ortíz Andino analizó que "es un crédito muy blando, es algo histórico para el BID, éramos primeros en ser un crédito binacional. Y tenía la ventaja del apoyo técnico sobre todo, no solo financiaba sino también que controlaba, esperemos que podamos volver atrás, el BID pensamos que a Argentina la puede seguir acompañando".

El ministro recordó también que San Juan propuso hacerse cargos de excedentes en los costos con fondos provinciales, pero se mostró cauteloso al decir que "hoy estamos en una situación diferente". Indicó que hay un análisis de riesgo que dice que puede estar entre un 15% y 20% el adicional del túnel, por lo que "el riesgo de mayor costo por parte de Chile no existe. Cuando les decimos que nos hacemos cargo nosotros se van por otro lado, por lo que creo que es una decisión política más que técnica".