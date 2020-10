En Juntos por el Cambio definieron el amague de Caselles como un "histeriqueo"

La interna bloquista está que arde. El 7 de octubre la diputada nacional Graciela Caselles estuvo en radio Sarmiento. Habló sobre Luis Rueda, adelantó que se va a presentar como candidata a intendenta de Capital y no descartó un acercamiento con Juntos por el Cambio. Las declaraciones de la legisladora generaron mucho revuelo dentro del partido de la estrella y también en el espacio opositor. Dos altas fuentes de Juntos para el Cambio aseguraron que no hubo ningún tipo de contacto con Caselles y calificaron de "histeriqueo" sus declaraciones.

La legisladora tildó de raro acompañar a Juntos por el Cambio en las elecciones del 2023 pero no descartó de plano esta opción. Inmediatamente se encendieron las luces en la oposición ante un posible acercamiento de la mujer. Pero no pasó nada, según informaron las fuentes consultadas y que hablaron en estricto off.

Uno de los referentes analizó los dichos de la diputada y describió lo sucedido como un amague para "cotizar mejor". El otro fue más duro y catalogó de "acting" lo sucedido. Al mismo tiempo, coincidieron en que no hubo ninguna clase de acercamiento, ni siquiera un mensaje cruzado con los cabecillas de la oposición sanjuanina ni antes ni después de hablar en la radio.

En el partido de la estrella hay recambio de autoridades. Por un lado, Caselles que irá por el momento con el concejal de Capital Jorge Godoy encabezando la lista y por el otro, una de las manos derechas del gobernador Sergio Uñac, el joven dirigente Luis Rueda.

Rueda considera que tiene las condiciones para ganar la interna y quedarse con el respaldo mayoritario en los 24 distritos que componen tanto el Comité Central como la Convención Bloquista. Pero el casellismo también está activándose en los departamentos. Al lanzamiento de Godoy se sumó la ruptura oficial del Comité Bloquista de Rawson con la Junta Departamental del PJ. Lo hicieron a través de una nota dirigida al presidente del justicialismo en ese municipio, Marcos Andino.