Cómo es la ley de paridad de género que impulsa Uñac

Como parte de Acuerdo San Juan, surgió la idea de establecer paridad de género y participación equitativa, para todos los cargos electivos legislativos en orden provincial y municipal, lo que ya quedó plasmado en un proyecto de ley que envió el Ejecutivo a la Cámara de Diputados. La iniciativa ya tomó estado parlamentario el jueves último y ahora se estudia en comisión. Establece que en las listas de candidatos legislativos haya mujeres y hombres alternados por igual.

Sobre este mismo tema, en la Legislatura se estudian además de este proyecto oficial tres más: uno de Graciela Seva; otro de Florencia Peñaloza y otro de Fernanda Paredes, Marcela Monti y Celina Ramella. Ocurre que las iniciativas van a sus antecedentes y entonces en comisión a través del diálogo y consenso se buscará cristalizar todo en un solo proyecto para que sea aprobado en el recinto.

Respecto de la propuesta mandada por Sergio Uñac a la Cámara, propone modificar el artículo 134 de la Ley Nº 1268- N que es la Ley de Modernización y ordenamiento administrativo del Proceso de formación voluntad política en materia de representación popular, además del Código Electoral Provincial y Ley N° 815-N, Estatuto de los Partidos Políticos.

Entre los fundamentos del proyecto, se destaca: "La democracia se fundamenta en la convicción de que todas las personas son igualmente dignas de consideración y respeto y tienen el derecho a intervenir en pie de igualdad en la decisión de los asuntos comunes. Esto equivale a decir que la democracia presupone la igualdad categórica de los ciudadanos. Por eso, los sistemas de representación democráticos deben ofrecer a las ciudadanas y los ciudadanos iguales condiciones para elegir a sus representantes y para acceder al poder. Cuando las condiciones para el acceso no son equitativas debe introducirse políticas que mitiguen esa distorsión porque está en juego tanto el derecho a ser elegido como el derecho de los distintos grupos a estar representados en el gobierno".

No aplica para la fórmula de gobernador y vice

Según explicó la ministra de Gobierno Fabiola Aubone, se persigue la paridad de géneros en todas las elecciones provinciales para todos los cargos legislativos, es decir, para diputados provinciales y concejales. No aplica para el Ejecutivo, para la fórmula de gobernador y vicegobernador. La funcionaria dijo que se analizó cuando se armó el proyecto de ley que estos cargos ejecutivos son constitucionalmente unipersonales. El vicegobernador es el presidente nato de la Cámara de Diputados por lo que no se puede obligar a que cambie esta figura, por eso se aplica sólo para cuerpos colegiados, dijo la funcionaria.

Así, en el proyecto se fija en uno de sus apartados que "Todas las listas que se presenten, para los cargos de cuerpos colegiados legislativos tanto en el orden provincial como municipal, deben cumplir la paridad de géneros y asegurar la participación equitativa. Las listas deben estar integradas por candidatas y candidatos de manera intercalada, en forma alterna y consecutiva, desde la primera o el primer titular hasta la última o último suplente, de modo tal que no haya dos (2) personas continuas del mismo género en una misma lista. No será oficializada ninguna lista que no cumpla con estos requisitos".

Esta normativa, cuando esté aprobada, regirá para las elecciones provinciales, incluidas las internas. Las elecciones nacionales tienen su propia reglamentación y la provincia no puede tener injerencia en cambios. Así, la paridad de géneros será de aplicación en San Juan por primera vez en 2023.

Según destacó Aubone, la iniciativa también obliga de alguna manera a los diferentes partidos políticos a actualizar sus cartas orgánicas o estatutos en el sentido de la paridad de género, porque será condición para que puedan participar de las elecciones, e incluso pueden perder la personería jurídica partidaria si no se aggiornan para el turno electoral de 2023.

La paridad de género aun no tiene fecha de tratamiento en el recinto, ya que ingresó y tomó estado parlamentario el último jueves pero no figura en el orden del día de la sesión de este 22 de octubre. Sí se sabe que dada la importancia del tema y de los consensos logrados en el Acuerdo San Juan, esta iniciativa tiene prioridad y la meta oficial es convertirla en ley en corto plazo, quizá este mismo mes si se da el 29.