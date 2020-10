Para sumar terapistas, San Juan le pagará $45.000 a los residentes que opten por esta especialidad

Recursos humanos especializados, esto es lo que busca conseguir San Juan en este contexto de pandemia. Los médicos terapistas no abundan y hay disputas para conseguir que estos profesionales. Es por ello, que a todos aquellos residentes que se quieran quedar en la provincia y se especialicen como terapistas, se les garantizará un pago de $45.000, de los cuales $20.000 pone Nación y el resto el Ministerio de Salud Pública. Con este incentivo calculan que se podrán sumar 15 médicos terapistas.

Incentivar a los egresados a seguir estas especialidades y que incluso puedan asentarse en San Juan es el objetivo de esta inversión que realiza el gobierno local. San Juan suma puntos a la hora de elegir la provincia como destino porque tiene una tecnología casi única en el país. A esto se le suma el extra económico, con el que proyectan incrementar el número de médicos intensivistas.

"El factor humano es lo más valioso que tenemos, no solo médicos intensivistas sino todo el personal, áreas de apoyo y diagnóstico

están cubiertas por ahora, estamos trabajando de manera ordenada y con un nivel de alto compromiso", dijo el subsecretario de Medicina Preventiva, Matías Espejo. Al mismo tiempo, el funcionario indicó que en algún momento, dependiendo de la demanda y las necesidades, se prevé que no haya solo intensivistas dentro del sistema de cuidados críticos. "Ahora médicos cardiólogos están formando parte del equipo en el hospital Rawson pero esto puede darse en otros centros de salud, podrían incluirse cirujanos, anestesistas aunque por ahora no", añadió.

En San Juan hay 52 médicos terapistas activos, de los cuales el 98% trabaja en el sector público y muchos hacen guardias en el sector privado. En el hospital público tienen guardias de 24 horas y guardias rotativas los fines de semana. Actualmente en el sector Covid-19 hay 13 pacientes internados con respirador. El manejo de esta compleja área está reserva a los médicos terapistas, una de las especialidades más complejas.