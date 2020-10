En medio de la pandemia de coronavirus, el Sindicato Médico convocó al paro en San Juan

Este lunes, el Sindicato Médico de San Juan presentó ante la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia las medidas de fuerza que iniciarán el próximo 26 de octubre y que desembocarán en paro total de 24 y 48 horas en noviembre. Según publicaron en la página de Facebook oficial del gremio presidido por Daniel Sanna, el próximo lunes comenzarán con retención de actividades por algunas horas y continuarán en noviembre con jornadas de paro total sin asistencia a los lugares de trabajo.

A partir del 26 de octubre se iniciará la retención de servicios. Por un lado, los médicos de guardia realizarán retención de servicio las tres primeras horas de la jornada laboral, atendiendo solamente por “triaje” en casos graves (código rojo). Por otro lado, los médicos de planta realizarán retención de servicio de las últimas dos horas de la jornada laboral.

El martes 3 de noviembre habrá paro por 24 horas y los días miércoles 11 y jueves 12 de noviembre por 48 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo.

Los reclamos del gremio que aglutina a los médicos del sector público sanjuanino abordan tanto como la situación del personal de salud por la pandemia como también cuestiones salariales. Además, indicaron que el pedido de audiencia dirigido a la ministra de Salud Alejandra Venerando para el pasado 5 de octubre les fue rechazado.

En el comunicado, informaron que los principales puntos de su planteo son: “Recategorización, corregir el cálculo de las bonificaciones, reconocimiento a servicios no comprendidos en áreas críticas, actualización salarial de un 35% al sueldo básico, certificación de EPP-COVID (Elementos de Protección Personal), actualización de planteles médicos, cumplimiento de condiciones laborales ene l servicio 107 y entrega de EPP-COVID certificados en dicho sector”.

De esta manera, las medidas de fuerza comenzarán el 26 de octubre y afectarán tanto al 107 como al sector público. Sobre el 107, resolvieron: “rechazar los servicios del PAMI, ya que no corresponde con la labor del 107. A excepción de los códigos rojos o cuando haya riesgo de vida. No habrá actividad programada en hoteles ni domicilios particulares. Los días que coincidan con las fechas de paro del sector público, solo se responderá a códigos rojos”.

Por otro lado, sobre el sector público determinaron: “quite de colaboración, los médicos no deben participar de reuniones técnicas en las direcciones de los hospitales y/o Ministerio de Salud, incluido el comité de crisis. A partir del 26 de octubre se dará inicio por tiempo indeterminado al paro de sello y lapicera. No se realizará la carga informática, solo se dejará constancia de la impresión diagnóstica y tratamiento. Quedan exceptuados de las medidas los certificados de defunción. En los casos que no se exhiba la certificación de EPP-COVID por ANMAT, IRAM y Organismo certificacionista habilitado nacionalmente, conforme protocolos de superintendencia de riesgos del trabajo, no se realizará la atención”.