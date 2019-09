Bioquímicos sanjuaninos amenazan con suspender análisis a obras sociales

La escalada del dólar puso a los bioquímicos en alerta en todo el país por el costo de sus insumos que se fueron por las nubes y San Juan no escapa al reclamo ante las obras sociales para que les actualicen las tarifas. Si no se llega a un acuerdo en las negociaciones, amenazan con suspender prestaciones a obras sociales, entre ellas la OSP, porque califican la situación como “crítica”. Así explicó el panorama el presidente del Colegio Bioquímico de San Juan, Javier Baabdaty.

En declaraciones a Tiempo de San Juan, el gremialista dijo que en San Juan sufren la misma problemática que en todo el país en este momento, de acuerdo al reclamo presentado desde la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina (CUBRA).

“Nos cobran todos los insumos en valor dólar y ni hablar de los descartables, sobre todo reactivos que es todo importado. Y nos cobran a un valor de 74 pesos el dólar, entonces la escalada es mayor al 23% que saltó en general, porque a nosotros los importadores nos cobran con el dólar más alto, ya que quieren cubrirse”, aseguró Baabdaty.

En este marco, aseguró que en insumos han tenido aumentos de por lo menos 40% con la escalada del dólar luego de las elecciones PASO y esperan un nuevo aumento en estos días, lo que les hace insostenible el esquema de costos y hace peligrar el servicio que prestan a 89 obras sociales prepagas y sindicales en la provincia, entre ellas la Obra Social Provincia.

Agregó que se suma que los pagos se los hacen entre los 20 y 60 días posteriores a las prestaciones por lo que el desfasaje financiero es mayor.

En San Juan hay representados por la organización 250 bioquímicos que trabajan en 160 laboratorios diseminados en toda la provincia. Atienden a 89 obras sociales, siendo la más importante la OSP, con la que tienen el 60% de las prestaciones.

A la OSP y a todas, el Colegio les está pidiendo un aumento del arancel “siempre coherente” de entre un 23 y un 25%. Con el director de la OSP quedaron en hablar entre este viernes y el lunes próximo para avanzar en las negociaciones, dijo el bioquímico.

Según Baabdaty, los aranceles se están actualizando permanente pero la última novedad la tuvieron antes de las PASO y en otros casos las actualizaciones datan de 4 ó 5 meses atrás.

“En San Juan puede pasar que si alguna obra social o prepaga nos cambia la modalidad de pago o hay falta de pago tendríamos que suspender algunos servicios porque no los podemos mantener”. El presidente del Colegio dijo que hay servicios que no pueden desatender como las terapias o internaciones porque sería abandono de pacientes y que aún no tienen en vista qué prestaciones concretas podrían afectar. La decisión la tomarán dentro de las próximas dos semanas, en tanto encaran una negociación con cada obra social de acuerdo a las posibilidades de cada una. Hasta ahora ninguna les ha contestado.

En la provincia entre prepagas y sindicales, se mueven 60 mil órdenes al mes incluidas la de la OSP que acumula unas 17 mil órdenes bioquímicas mensuales.

A nivel nacional, CUBRA ha pedido al presidente Mauricio Macri que les saquen el IVA a los insumos que tienen alto valor, por ejemplo los reactivos. “Eso nos ayudaría, todo suma, y también se ha pedido que seamos exentos de débitos y créditos, porque nos manejamos con transferencias y cheques y sacan porcentajes”.