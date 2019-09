Una alejada comunidad jachallera tuvo un "cara a cara" con la Justicia

En el marco del programa Justicia Rural, la Corte de Justicia, a través de la Dra. Adriana García Nieto, estuvo en la Escuela Agroindustrial Monseñor Dr. Juan Antonio Videla Cuello, ubicada en la localidad de San Isidro, departamento Jáchal, a 154 kilómetros de la Ciudad de San Juan, compartiendo una jornada de talleres de capacitación y asesoramiento con estudiantes, docentes y vecinos de la comunidad.



La Oficina de la Mujer, el Registro Único de Adopción, el Ministerio Público, la Dirección de la Mujer y la Policía de San Juan también participaron del encuentro, brindando acompañamiento y asistiendo a los ciudadanos en sus consultas.



La ministra abrió la jornada en conjunto con Miguel Vega, intendente de Jáchal; Dr. Javier Alonso, juez de la Segunda Circunscripción Judicial; Dra. Silvia Rodríguez, jueza de Paz Letrada de Jáchal; Dr. Franklin Sánchez, Defensor General y Asesor Letrado de Menores y el director de la escuela, Lic. Iván Jácome.



La cortista Adriana García Nieto agradeció la presencia de los presentes y afirmó que desde el Poder Judicial “tenemos en claro que las acciones a realizar deben ser para todos, para los que están cerca y los que están lejos, para hacer efectivo el Acceso a Justicia”. Además, hizo hincapié en la importancia del programa Justicia Rural, al señalar que “a veces no es solo la distancia física la que impide que la Justicia llegue, sino que a veces es el hecho de no saber qué hacer y cómo hacerlo lo que se convierte en la distancia más difíciles de superar; porque cuando alguien no sabe a dónde ir, a quién preguntarle y qué trámite hacer, esa distancia se vuelve inalcanzable”.



El intendente Miguel Vega se mostró muy conforme con las actividades y señaló la relevancia de que la Corte “se ocupe de la ciudadanía al acercar la Justicia a todos los habitantes de San Juan”. La asistencia de la comunidad fue multitudinaria, y la atención de los organismos presentes fue multidisciplinar.



La Oficina de la Mujer, a través de la Coordinadora Operativa, Dra. Carolina Vallejos, y la jueza de Paz de Sarmiento, Dra. María Eugenia Barassi, junto con la Dirección de la Mujer del Poder Ejecutivo, a cargo de la Dra. Adriana Ginestar y Victoria Benítez, dictaron un taller sobre la Violencia en el Noviazgo para todos los estudiantes del establecimiento.



El taller tuvo como objetivo que los adolescentes desarrollaran herramientas para reconocer situaciones de violencia y conocieran los medios para pedir ayuda. La subdirectora de la Dirección de la Mujer, Victoria Benítez, afirmó que “poder poner en palabras una situación de violencia salva vidas”.



Los estudiantes participaron intercambiando puntos de vista y anécdotas, a partir del material audiovisual ofrecido por los talleristas. Luego, los interesados se acercaron a los stands de la Oficina de la Mujer y la Dirección de la Mujer para saldar dudas sobre situaciones personales.



Asimismo, durante toda la mañana el Ministerio Público Fiscal, mediante el Dr. Ernesto Escobar, Dra. Natalia Espejo y Dr. Franklin Sánchez; el Registro Único de Adopción, a través de la Lic. Mónica Basso; y la Comisario María Eugenia Ochoa de la Policía de San Juan, estuvieron brindando asesoramiento para todos los ciudadanos que necesitaran orientación en la solución de

sus problemas.



Como cierre del encuentro, la ministra y los equipos multidisciplinarios hicieron un recorrido por la escuela con el personal del establecimiento, quienes se mostraron muy satisfechos con el resultado de las actividades del programa de Justicia Rural.

Fuente: Prensa Corta de Justicia