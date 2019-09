Schiaretti en San Juan dijo más con las fotos que con las palabras

A un mes de las elecciones presidenciales, el cordobés Juan Schiaretti llegó a San Juan y se mostró muy cercano a Sergio Uñac. Si bien el gobernador de la provincia mediterránea, que se ha venido mostrando prescindente y reacio a darle apoyo a Alberto Fernández, evitó dar definiciones políticas, en medio de la campaña presidencial visitó la tierra donde el sanjuanino se muestra como uno de los precursores de la unión peronista y no ahorró elogios para la gestión uñaquista. La firma de un acuerdo de apoyo en materia turística fue la ocasión para mostrarse juntos en una reunión con alta camaradería y sintonía política.

“No voy a dar definiciones políticas porque no es el momento ni el lugar. Para ser analistas de la realidad, sobran. Ahora hay que ayudar a los sanjuaninos, a los cordobeses y trabajar junto a otros gobernadores para que Argentina pueda progresar”, se limitó a decir el gobernador cordobés en San Juan sobre el armado peronista de cara a las elecciones del 27 de octubre.

Sin ahondar en particular, habló bien en general sobre el federalismo, una idea fuerte en la propuesta de Alberto Fernández. “Con el gobernador Uñac queremos un país con justicia social, un país que sea federal. A mí me parece importante que en los próximos años Argentina alcance estabilidad tomando las medidas que sean adecuadas y avance en el federalismo porque Argentina tiene deudas con el federalismo. Es importante que se pueda llegar a los acuerdos para poder superar la crisis. Es muy importante el diálogo entre todos los argentinos”.

Y agregó el cordobés, también en línea con una de las medidas que impulsa el albertismo en el denominado “pacto social” que: “Argentina sólo sale de la crisis, sea quien sea el presidente electo, con unión nacional, no sale si no hay un acuerdo social, político y productivo y ese acuerdo debe ser federal. Creo que ese es el debate que se va a dar más desapasionadamente después de las elecciones, porque al calor de la batalla electoral de todos los candidatos en pos de conseguir votos por ahí es más difícil…”

En una conferencia de prensa improvisada en los escalones de Casa de Gobierno, junto a Uñac este jueves, Schiaretti elogió a Uñac y habló mucho de la relación de San Juan con Córdoba y de él particularmente a través de su esposa Alejandra Vigo, que es sanjuanina.

Cuando le preguntaron sobre cómo ve al pocitano en el PJ nacional, Schiaretti resaltó que “yo debo destacar que además de ser un gran gobernador de San Juan, Sergio es uno de los jóvenes talentosos que tiene el peronismo nacional y estoy seguro que él va a tener un gran futuro como dirigente. Y eso es bueno, no tanto para él personalmente sino que para San Juan es bueno que un gobernador joven y talentoso tenga proyección nacional”. Y agregó que “yo creo que tiene todo nunca hay que anticiparse a los hechos pero si digo que es uno de los mejores gobernadores que tenemos los justicialistas y los argentinos. Sergio ha probado capacidad no sólo como gobernador de San Juan sino como intendente”.

Recuerdos de provincia

Schiaretti puso en valor la relación de Córdoba con San Juan. “Siempre es una alegría estar acá, porque Córdoba y San Juan tienen un vínculo desde hace mucho tiempo. Yo aprendí a venir más seguido a San Juan a través de mi esposa que es sanjuanina y siempre me habla de San Juan, de su infancia, de su adolescencia en estos lugares”, describió. “Además, tengo relación de la época de la universidad con compañeros estudiantes que eran sanjuaninos. Lamentablemente algunos no están más porque me los sacó la dictadura y otros están en San Juan y se desarrollan como profesionales. También, muchos sanjuaninos estudian en Córdoba y muchos se han quedado en Córdoba y hemos tenido a un gobernador sanjuanino como es el doctor Mestre. Tenemos a Mario Pereyra y a Rony Vargas que hacen periodismo federal desde Córdoba y son dos sanjuaninos súper exitosos. Y al propio Tulio del Bono que nos lo prestó, como se dice, San Juan”, agregó el cordobés.

Luego, en gran clima de camaradería con Uñac, Schiaretti recorrió el tráiler turístico de San Juan que estará en Córdoba y se dio un gran abrazo con el pocitano antes de partir a almorzar con los parientes de su esposa