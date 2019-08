Duras palabras de Lacunza contra gobernadores 

Hernán Lacunza, nuevo ministro de Hacienda de la Nación, habló en una entrevista en Radio Nacional y se mostró molesto con el grupo de gobernadores que decidieron ir a la Justicia ante las medidas del gobierno nacional para amortiguar la crisis. El funcionario pidió que "digan sino quieren bajar los impuestos porque no quieren aliviar a la población".

Recientemente se supo que las provincias de Santa Cruz, Neuquén, Río Negro y la Pampa fueron a la justicia para pedir que le quiten el congelamiento a los combustibles y el IVA. Además un grupo más extenso de mandatarios, entre los que se encuentra Sergio Uñac, habían hecho críticas a las decisiones nacionales, que impactan directamente contra las finanzas provinciales y hasta propusieron una opción para recuperar las ganancias perdidas.

Frente a esto, Lacunza hizo fuertes declaraciones contra los mandatarios y dijo que "los impuestos no son recursos exclusivamente nacionales. Se coparticipan y los beneficios se coparticipan porque así es la ley". Ante esto el ministro agregó que "ahora, cuando el Gobierno toma una decisión para aliviar el bolsillo de los argentinos porque se considera necesario en un momento de estrés y de incertidumbre, y cuando bajan, también se coparticipa esa merma de recursos. Sino, los gobernadores deberían decir directamente 'yo no quiero que bajen los impuestos porque no quiero perder recursos y no quiero que bajen los impuestos porque no quiero aliviar a la población'".

Sobre qué posibles alternativas había, Lacunza dijo que "en las cuentas nacionales se compensa esa merma de recaudación por la baja de alícuotas o por la suba del mínimo no imponible. Esa pérdida de recursos se compensa por la mayor recaudación que hay y por la mayor actividad nominal. En las provincias es lo mismo. Cada uno tiene que hacer calibrar sus cuentas".