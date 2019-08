¿Cómo te salvas de la multa si no votaste en las PASO?

La Justicia Nacional Electoral confirmó los montos de las multas para quienes no concurran a votar en las elecciones nacionales. Se encuentra amparado en el artículo 37 de la Constitución Nacional que predica al sufragio como universal, secreto y obligatorio.

El organismo estableció que quienes se abstengan de participar sin justificativo en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) deberán abonar $50. Mientras que para las generales y el ballotage la suma será de $100 para cada una.

Registro de Infractores

La Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó además una página web para que los infractores corroboren su situación o regularizarla. También para efectuar el reclamo por un error en la incorporación. Sólo deberá completar el formulario con su N° de DNI, sexo, distrito electoral y el código de validación que les aparecerá a un costado.



Hasta que no cambie su estado, el ciudadano no podrán realizar gestiones o trámites ante organismos públicos durante un año, pero sí emitir el voto. Las únicas personas que se encuentran exentos son aquellas mayores de 70 años o menores de 18, aunque no hayan votado en 2015 o 2017.

Cómo abonar la multa

Una vez realizada la consulta de infracción, el sistema permite imprimir un comprobante para realizar el pago correspondiente. Deberá abonarse en cualquier sucursal del Banco Nación, Pago Fácil, Rapi Pago y mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

¿A qué será destinado?



Lo recaudado ingresa al Fondo Partidario Permanente, dependiente del Ministerio del Interior posibilitando el desenvolvimiento institucional, capacitación y formación política, y las campañas electorales. Está compuesto de aportes de los partidos, multas por incumplimiento, donaciones y aportes, entre otras.

