¿Orrego estuvo tentado de acompañar a los que se fueron de Cambiemos?

La salida de la tucumana Beatriz Ávila, el santacruceño Antonio Carambia y el dirigente de la UATRE y del Partido Fe Pablo Miguel Ansaloni del Interbloque Juntos por el Cambio en la Cámara baja trajo al análisis de medios nacionales la situación del sanjuanino Marcelo Orrego. En declaraciones a Tiempo de San Juan, el santaluceño dijo que nunca se sintió tentado de irse y que ratifica su pertenencia al Interbloque.

“Algunos de los que dentro de ese grupo de diputados provinciales, decidieron quedarse por ahora, venían siendo también atacados , como Felipe Álvarez. Él, Domingo Amaya y Manuel (SIC) Orrego por ahora continúan en el interbloque de Juntos por el Cambio, aunque siguen pidiendo que les dejen integrarse por fuera del bloque del PRO”, publicó Página 12.

A esto, se sumó una aclaración que hizo el propio Orrego en su cuenta de Twitter, que abonó el suelo de las especulaciones. “Desmiento info que circula sobre una posible alianza con el Kirchnerismo. Mi compromiso es con los sanjuaninos y defender nuestra provincia en el mismo espacio en el que fui electo, q es participar en Interbloque juntos por el cambio. Es una lástima que difundan noticias falsas”, posteó el santaluceño el 30 de noviembre.

Luego se conoció que los tres legisladores habían sido electos en 2017, cuando la fuerza aún se llamaba Cambiemos, y que tienen mandato hasta 2021 abandonaban el bloque del PRO para armar uno aparte, llamado Unidad y Equidad Federal, que hasta tendría buena sintonía con el futuro presidente de la Cámara baja y aliado K, Sergio Massa. Esto generó una colérica respuesta de Mauricio Macri que les llamó “traidores” y les pidió que devuelvan la banca, slogan que se usó en un escrache en redes sociales donde estuvo por demás activo el ejército de trolls macrista.

Qué dice Orrego

“Yo soy parte del Interbloque Juntos por el Cambio. Los tuits quizá se dan por gente que desconoce información pero no me han criticado, al contrario”, dijo Orrego este viernes, consultado por Tiempo de San Juan.

El diputado nacional electo dijo que armó el bloque propio junto con el riojano Felipe Álvarez “pero soy parte del Interbloque y he sido parte de la elección de autoridades donde quedó Mario Negri de presidente y Alvaro González de vice primero”, aclaró.

Se mostró cauto de hablar de los tres que abandonaron: “Desconozco su historia, creo que si todos hemos sido electos dentro de un espacio político, yo voy a pertenecer al interbloque Juntos por el Cambio pero no puedo hablar de lo que desconozco, tomé contacto con esto el día de la jura. Yo fui electo dentro de Juntos por el Cambio y voy a pertenecer al interbloque”.

Analizó que la movida separatista junto a Felipe Álvarez “nos da la posibilidad de ser parte del interbloque y de defender un poco lo nuestro”.

Orrego dijo que salió a aclarar por qué tuiteó lo que tuiteó “porque se armó una historia en Twitter y yo no tengo problema, cuando las cosas están claras, en salir a desmentir”. Agregó que “hay personas que no conocen los medios locales, nuestras declaraciones, por ahí se le ocurrió a alguno que sé yo, pero desde el primer día que asumí dije lo mismo, que voy a ser parte de Juntos por el Cambio. Por ahí alguno de Buenos Aires o alguno se le ocurrió. Yo nunca cambié nada, nunca cambié mi palabra. Nunca hablé con Página 12 y no puedo salir a explicar cosas que no existen”.

Fue tajante afirmando que “no tengo ningún tipo de alianza con el kirchnerismo, ninguna intención existió”. Y remarcó: “¿Cómo me voy a ir al kirchnerismo si fui electo por Juntos por el Cambio y tengo que representar en ese espacio donde fui electo. Lo demás es porque uno puso un tuit, será mala intención, porque un día salen a decir que tenés cinco brazos y hay que andar explicando que tenés dos. A todos los medios que han hablado conmigo les he dicho lo mismo”.

La salida de los tres diputados, que allanó el camino al quórum del kirchnerismo, trajo vastas reacciones macristas, no sólo del presidente de la Nación sino también del jefe de bloque Cristian Ritondo quien dijo "no hay lugar para un Borocotó, para estafar con el voto". Orrego negó haber recibido presiones del macrismo para quedarse en el Interbloque. “Ellos (los macristas) nunca dudaron y yo nunca dudé, lo de los tres no tiene nada que ver conmigo. Nunca tuve presiones de nadie porque nunca hubo dudas ni de ellos ni mía. No es el tema nosotros”.

El tuit de Orrego trajo como respuesta el “alivio” de algunos y otros le marcaron que mejor que aclare y que lo esperan en la marcha de la mitad del país, #7D, que se dará este sábado en apoyo al modelo macrista. ¿Irá el santaluceño? “Voy a ver, porque primero tengo que terminar acá, tengo hoy (viernes) la inauguración de la Libertador y tengo que firmar las actas preparatorias para que asuma el nuevo intendente. El que quiera ir, bienvenido sea”, respondió.