El oficialismo consiguió dictamen para el megaproyecto de emergencia en Diputados: se trata el jueves

El Frente de Todos se alzó con su primera victoria parlamentaria en la Cámara de Diputados. Tras un desfile de funcionarios por un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación General, el oficialismo se alzó con el dictamen de mayoría sobre el “megaproyecto” de ley que declara nueve emergencias y suspende por 180 días la fórmula de actualización de los haberes jubilatorios.



El proyecto avanzó este miércoles tras una extensa reunión donde expusieron los ministros Claudio Moroni (Trabajo), Ginés González García (Salud), Daniel Arroyo (Desarrollo Social), Matías Kulfas (Producción) y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, además de los secretarios de Política Tributaria, Roberto Arias, y de Hacienda, Raúl Rigo.



El dictamen de mayoría reunió en total 44 firmas: además del Frente de Todos, suscribieron el mendocino José Luis Ramón, titular del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo; el misionero Diego Sartori, del Frente Renovador de la Concordia; y Carlos Gutiérrez, de Córdoba Federal, el bloque que responde al gobernador Juan Schiaretti.



En tanto, Juntos por el Cambio juntó 35 firmas para su dictamen de rechazo, y ratificó que no aportará al quórum en la sesión de este jueves, que iniciará a las 15. Previamente, y a pedido de esta bancada, habrá otra sesión dedicada exclusivamente a la jura de los reemplazos, convocada para las 14.



Con el dictamen bajo el brazo, el oficialismo buscará conseguir la media sanción este jueves en el recinto de la Cámara baja. Con la ayuda de los interbloques de Eduardo “Bali” Bucca y Ramón, sumados a Alma Sapag (Movimiento Popular Neuquino), el Frente de Todos no tendría problemas para iniciar la sesión: habría alrededor de 138 diputados en sus bancas -incluyendo a los que jurarán antes-, número que supera ampliamente a los 129 necesarios.



Antes de que iniciara el plenario de comisiones, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Darío Martínez, confirmó que se eliminaría del proyecto el polémico artículo 85, que facultaba al Poder Ejecutivo a “efectuar el rediseño organizacional de la Administración Pública Nacional descentralizada mediante la modificación, creación, fusión y supresión total o parcial de organismos descentralizados, así como modificación de sus autoridades superiores, objetivos, funciones, atributos y competencias”.



En tanto, en el interbloque de Bucca rechazan cualquier modificación que signifique un aumento de las retenciones al campo. En ese sentido, cuestionan que los topes para las alícuotas de los derechos a la exportación pasen del 30% al 33% para la soja y del 12% al 15% para el trigo, el maíz y el girasol, en todas las regiones por igual.



Esta y otras objeciones serán planteadas durante el debate en particular, una vez que el proyecto sea aprobado en general. Tanto el Interbloque Federal como Unidad Federal para el Desarrollo aspiran a conseguir cambios en esa instancia.