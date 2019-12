Uno por uno quiénes son los anotados para ser cortistas en San Juan

Nadie pensaba que los aspirantes a este concurso para ser ministro de la Corte iban a ser muchos. Fueron 26 en total los que se anotaron este martes hasta las 13 horas en la sede del Consejo de la Magistratura. Entre ellos, el ex vicegobernador Marcelo Lima. De los postulantes, 7 son mujeres. Mirá el listado completo.

Quién es cada uno

1- Carlos Eduardo Matus: abogado litigante.

2- Armando Gabriel Guevara Cesio: abogado litigante.

3- Andrés Alejandro Aguilar: ex interventor de Jáchal.

4- Jorge Alberto Osman: abogado en Fiscalía de Estado.

5- Rubén Alfredo Pontoriero: penalista de alto perfil, es abogado de Barrick.

6- Celia Leonor Maldonado: Litigante, ex asesora legal de la Municipalidad de 9 de Julio.

7- Leticia Ferrón de Rago: fiscal.

8- Daniel Mario Galvani: fiscal de Cámara.

9- Miguel Ángel Dávila: penalista, litigante de alto perfil público.

10- María Mónica Lucero: jueza del Tercero Correccional.

11- Laura Leticia Romarión: es asesora de Menores, estuvo a cargo del Registro Civil Provincial.

12- Maximiliano Blejman: camarista penal, ha sido ternado para cortista en otro concurso.

13- Fabrizio Médici: fiscal en Flagrancia.

14- Fabio Daniel Guillén Alonso: fiscal de cámara.

15- Edishon Sobelvio: abogado litigante.

17- José Eduardo Mallea: fiscal.

18- Edgardo Vicente Melián Amado: abogado litigante.

19- Marcelo Lima: ex vicegobernador de Gioja y Uñac y ex intendente de Capital.

20- José Alberto Frese: miembro de la famosa escribanía familiar.

21- Adriana Tettamanti: titular del Juzgado Contencioso Administrativo.

22- Juan Carlos Caballero Vidal: camarista penal, hijo del ex cortista del mismo nombre.

23- Fernando Castro: abogado litigante, estuvo ternado en el último concurso para cortista.

24- Juan Carlos Pérez: camarista civil.

25- Virginia Branca: fiscal en Flagrancia.

26- Gladys Capdevila: fiscal penal Juvenil.