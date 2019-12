Juntos por el Cambio quiere demorar la sesión para tratar Solidaridad y Reactivación Productiva

Aún no había ingresado el proyecto de Solidaridad y Reactivación Productiva al Congreso pero sin embargo, el bloque de Juntos por el Cambio ya le presentó la primera oposición al nuevo oficialismo.

Pasado el mediodía de este lunes, diputados del radicalismo, el PRO y la Coalición Cívica advirtieron que “resultará imposible hacer el debido análisis en apenas unas horas”. Solicitaron suspender el plenario de comisiones y la sesión prevista para esta semana, como era intención del oficialismo del Frente de Todos.

De esta manera, Cristian Ritondo, Mario Negri y Maximiliano Ferraro enviaron una carta dirigida a Sergio Massa, el flamante titular de la Cámara baja en la que advierten que “resultará imposible el debido análisis (del texto) en apenas unas horas”.

La oposición pidió dar marcha atrás al plenario de comisiones y, en consecuencia, suspender la sesión especial prevista para este miércoles. En la carta recordaron que el pasado 12 de diciembre se firmó el decreto donde se convoca las sesiones extraordinarias. “En su momento usted manifestó la voluntad de convocar para el próximo martes 17/12 al plenario de comisiones al que será girado” dicho proyecto, “y sesionar el miércoles 18/12”, señalaron.

Presentamos una nota a Massa para que el debate sea sensato y sereno, no se trata de temas que se puedan sacar de un momento a otro. No es un tema de capricho nuestro: la ley no entró, no se sabe si vienen los ministros hoy. Los bloques debemos discutir esto con responsabilidad.

Pedimos a @SergioMassa que el debate de la ley ómnibus de #Emergencia no sea a las atropelladas.

El presidente Alberto Fernández recibió a los gobernadores de Corrientes, Gustavo Valdés; Mendoza, Rodolfo Suárez; y Jujuy, Gerardo Morales. Los mandatarios provinciales señalaron que van a "contribuir a que el Gobierno tenga las herramientas que necesita".

El presidente Alberto Fernández recibió a los gobernadores de Corrientes, Gustavo Valdés; Mendoza, Rodolfo Suárez; y Jujuy, Gerardo Morales. Los mandatarios provinciales señalaron que van a “contribuir a que el Gobierno tenga las herramientas que necesita”.

Con respecto al tratamiento del proyecto de ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, el gobernador jujeño indicó que “nosotros vamos a viabilizar y a dar quórum para que se trate, porque son proyectos importantes que necesita el Gobierno”. En tanto, Gustavo Valdés remarcó que “hay una muy buena predisposición del Gobierno; fue una reunión larga, donde tocamos muchos temas, pero en definitiva fue muy positiva”.

“En principio tenemos la idea de acompañar a un gobierno que se inicia, a un gobierno que está pidiendo pacto fiscal y leyes que necesita la Nación en este momento, y vamos a ser una oposición responsable”, añadió.

A su vez, Rodolfo Suárez subrayó que “realmente fue muy satisfactoria la reunión, el Presidente es una persona muy compenetrada en cada uno de los temas, y ese compromiso de trabajar con todos los gobernadores, y que juntos empujemos para que el país salga adelante, creo que es lo más importante”.