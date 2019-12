A Dujovne le desvalijaron su lujosa casa en Punta del Este

Nicolás Dujovne, ex ministro de Hacienda del gobierno de Mauricio Macri, resultó víctima de la inseguridad en el exclusivo balneario uruguayo de Punta del Este.

Dujovne, quien renunció a su cargo en el gobierno macrista en agosto, y se despidió del "mejor equipo de los últimos 50 años" con un mensaje de WhatsApp que decía "No aflojen", tiene por costumbre pasar las fiestas en Punta del Este. Allí el arquitecto argentino Martín Gómez le construyó en 2018 una moderna vivienda hecha de madera y que está valuada por encima del millón de dólares.

A las pocas horas de llegar a su casa del balneario José Ignacio, Dujovne fue a cenar con su hijo y un grupo de amigos al restaurante Popeye.

La comida se prolongó entre las 21 y las 23. En esas dos horas, los ladrones aprovecharon para desvalijar la casa del ex ministro: se llevaron mochilas, laptos y tablets, entre otros dispositivos electrónicos. También le robaron dinero, aunque no trascendió el monto.

El hecho fue catalogado como hurto, ya que no hubo violencia. La denuncia no figura a nombre del ex ministro. El hecho ocurrió el sábado y la casa de Dujovne no fue la única robada ese día en la zona de José Ignacio.