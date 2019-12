Juan José Orrego inició su gestión con un “gracias Marcelo” y una cita de Perón

“Quiero agradecer a alguien que impulsó una transformación, que va a quedar en la historia de Santa Lucía. Un hacedor, que tiene una visión diferente de la política, que siempre mira para adelante, que con su enorme capacidad, con su humildad, con su transparencia, con la responsabilidad que lo caracteriza… Te mira a los ojos y te transmite confianza, y te transmite esperanza. Que confió en mí, y que apoyó mi trabajo como concejal y como diputado. Esa persona que quiero, que respeto y que admiro, con quien hemos recorrido y construido juntos este camino… Me refiero a mi hermano y actual diputado nacional Marcelo Orrego”, expresó el nuevo jefe comunal en el acto desarrollado en la Casa de la Cultura de Santa Lucía.

Juan José Orrego, rodeado por sus colaboradores, familiares y vecinos, adelantó que “nuestro plan de gobierno tiene como principal objetivo generar igualdad de oportunidades, para que todos nos podamos desarrollar como personas en nuestra sociedad. C como lo decía el ex Presidente Juan Domingo Perón: ‘Nadie se realiza en una sociedad que no se realiza’”.

El santaluceño remarcó que seguirá el “camino de estar cerca de la gente”. Y adelantó, sin hacer anuncios que “comenzamos hoy un nuevo desafío, una nueva gestión de gobierno municipal, donde nos proponemos continuar desarrollando Santa Lucía y mejorando todo lo que hemos hecho bien”.

Prometió lograr “el desarrollo integral de nuestra ciudad, lo vamos a hacer desde una planificación estratégica y participativa”.

Además, recalcó que “debemos hacer mucho y hablar poco. Por eso no me van a encontrar dando grandes discursos, ni estridentes declaraciones. Me van a encontrar recorriendo las calles”.

También tuvo un párrafo para Sergio Uñac: “le deseo lo mejor al señor Gobernador de la Provincia, Sergio Uñac, para que tenga éxito en su gestión y logre muchas cosas buenas para el desarrollo de San Juan”.