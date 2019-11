El duro análisis uñaquista sobre por qué los vuelos desde San Juan son caros

“Lo que está haciendo hoy Aerolíneas Argentinas es subsidiar con la tarifa de San Juan la competencia con las low cost en Mendoza, creando un gran perjuicio en términos de competitividad. Nación tiene una actitud absolutamente discriminatoria que afecta fuertemente a los sanjuaninos porque quien quiere invertir o llegar a San Juan, cuando tiene pasajes de 30 o 50 mil pesos, lo empieza a dudar”, analizó el ministro de Hacienda local, Roberto Gattoni, este martes en declaraciones a Radio Armonía.

El funcionario uñaquista atribuyó la variación de precios en los vuelos a una cuestión netamente política. “Acá ha habido un conjunto de cosas, el problema de Vialidad, con la conectividad aérea, con internet que se ha invertido en otras provincias y acá no, creo que ha habido una animosidad del Ministerio de Transporte (a cargo de Guillermo Dietrich) que nos ha llevado a esta instancia y en algunos casos puntuales la están pagando los sanjuaninos. Ayer veía que viajar a Buenos Aires por Mendoza cuesta 6.000 pesos y por San Juan 50 mil pesos, y a Nueva York cuesta 35.000 pesos en las ofertas del Cyber Monday, son cosas que no son casuales. Porque además los aviones no vienen llenos porque los sanjuaninos optan por ir por Mendoza”, aseguró.

En el Gobierno local están esperanzados con que esta situación cambie cuando llegue el nuevo presidente. “Alberto Fernández ha manifestado que tiene una posición más federal, que todas las provincias tengamos posibilidad de low cost. Tuvimos el tramo San Juan-Santiago de Chile y era un vuelo rentable y tuvimos dos low cost con Buenos Aires y Córdoba que no prosperaron por decisión política. Creo que son cuestiones que van a cambiar y no tendremos el maltrato que hemos tenido con la conectividad”, concluyó Gattoni.