Alejandro Dolina y Alberto Fernández, juntos en una radio, dejaron una charla imperdible

El mandatario electo Alberto Fernández visitó este martes Radio con vos, donde también estuvo de invitado Alejandro Dolina, con quien protagonizó una imperdible charla.

Al aire del programa radial "El horno está para bollos", el mandatario entrante se refirió al Frente de Todos y se consideró un "engranaje" más de un proyecto "colectivo". Además consideró que los medios masivos de comunicación buscan dividirlo con Cristina Fernández de Kirchner porque saben que "nuestro éxito es la unidad".

A continuación algunos de los tópicos y las frases más destacadas que dejó Fernández.

Esperanza

“La esperanza de la gente se lleva con alegría y con mucha responsabilidad. Porque la gente espera, y no se equivoca, que el próximo gobierno sea distinto al gobierno actual".

"El cambio somos nosotros. Los que queremos cambiar cómo se vive somos nosotros. Esa expectativa me pone contento, porque vamos a cambiar la desazón y la percepción de que no hay futuro y nos vamos a ocupar de todos los argentinos".

"La esperanza conlleva certezas y está acompañada de un contenido positivo, la expectativa conlleva incertidumbre. Siento que la gente tiene esperanza y por eso no les puedo fallar".

Economía

"Antes que el Estado, están los seres humanos. El Estado es un contrato social que debe garantizar la convivencia democrática y la convivencia cordial. Hoy el que trabaja, el que produce y el empleador saben que no se puede ajustar más".

"Se ha ajustado tanto que nos hemos quedado sin vacunas y reaparecieron enfermedades como el sarampión, la varicela, la tuberculosis. Llegar a ese punto evidencia cierto desprecio por el otro y que se convirtió a la gente en números".

"No voy a firmar acuerdos que no podemos cumplir. Eso ya lo hizo Macri. Con el FMI voy a firmar un único acuerdo y la primera regla es dejar de pedir dinero. Necesitamos reactivar la economía para poder pagar y resolver el problema de la deuda con sensatez".

"La economía está hace más de dos años paralizada con caída del consumo. Tenemos que volver a fabricar, dar créditos para que se reactive la producción, darle dinero a los jubilados para que consuman. Tenemos que hacer lo acá se llama peronismo".

"Lo que llamamos políticas activas, que es poner al Estado a inducir a la economía a que haga algo, ellos lo llaman subsidios o populismo, pero es lo que se hace en todo el mundo".

Cultura

"Soy un consumidor de la cultura. Es muy importante porque alimenta el espíritu de los pueblos. Siento que la política hace uso capitalista de la cultura. El mayor problema que veo es el maltrato que recibe quien crea, que cada vez tiene menos derechos".

"La Argentina ha tenido muchas dificultades para desarrollar el contenido y la producción cultural que tiene el país. Debemos prestarle mucha atención a los creadores porque ese es el mayor incentivo para que sigan creando".

Igualdad

"El Ministerio de la Mujer del que hablo lo que busca es sacarnos el lastre de desigualdad e incorporar a todos con iguales derechos. Eso es necesario en el ámbito laboral, en el de la cultura y en todos los ámbitos".

Peronismo

"Si en verdad uno ha nacido para ser la voz de los que no tienen voz, darle derechos a los que no los tienen y proteger a los más humildes, yo creo que eso es de izquierda. Por eso para mí el peronismo es un partido de centro-izquierda, aunque es una gran discusión".

Educación pública

“Nos hizo distintos que una vez Sarmiento y Alberdi dijeron hay que educar al soberano, le prestaron atención a la educación pública y a que todos fueran vestidos de blanco para evitar diferencias. ¿Cuándo fuimos mejores? Cuando tuvimos la mejor educación pública".

"En el año ‘18 Argentina dispuso que las universidades fueran un lugar de debate, tuvieran libertad de cátedra, fueran gobernadas por los que enseñan, por los que son educados y por los que se recibieron. Después vino Perón y dijo que eso era gratuito para todos".

"Tenemos que preservar la educación pública. Hay muchos que creen que hay que restringir derechos para estar mejor y eso no es verdad. Las sociedades con menos derechos son peores sociedades. Fuimos mejores cuando ampliamos derechos".

Asunción

"Para el 10 de diciembre estamos organizando una fiesta popular en Plaza de Mayo".

América Latina

"América Latina se está revelando contra la derecha. Nosotros, Cristina, yo y nuestro gobierno, vamos en el mismo sentido que la gente. Latinoamérica nos mira con expectativa. Ganamos y en América Latina se desató una demanda social que parecía dormida".

"En Bolivia tuvieron que hacer un golpe de Estado para sacarlo a Evo del medio. En Chile y en Colombia los pueblos se están revelando contra la lógica del ajuste, de bajar jubilaciones, de perder derechos, de terminar con la educación pública, de achicar el Estado".

"Con Macri hablé por última vez cuando le pedí que allanara todos los caminos para que pudieran llegar al país los hijos de Evo, y él se portó muy bien".

Sobre la política y el armado del Frente de Todos

"El día que me di cuenta que podía ser presidente fue cuando Cristina lo dijo".

"Mi única obsesión fue hacer un frente político que pare lo que estaba pasando en el país".

”Concibo la política como un fenómeno colectivo y me siento muy bien como engranaje de un fenómeno colectivo. Nunca me voy a olvidar el día que Néstor me preguntó si me animaba a ser Jefe de Gabinete. Le respondí: ‘¿si me animo? Que vengan de a uno’".

"Cristina me dijo un miércoles cuál era su idea. El lunes previo Wado me preguntó qué quería hacer y le dije ganarle a Macri y ser embajador en España. El sábado Cristina anunció mi candidatura y Wado me llamó primero. Le dije ‘a vos no te mando a operar más nada’”.

"Todo el que hace política sueña con llegar a la presidencia. Yo no creo en los personalismos, creo en el proyecto colectivo, creo en un proyecto de puertas y cabezas abiertas. Siento que así debemos hacerlo y por eso si me tocaba ser un engranaje, lo hubiera sido".

"Quieren dividirnos y hacernos pelear porque saben que nuestro éxito es nuestra unión. Pero nosotros tenemos en claro eso y aunque nos duelan las cosas que dicen, sabemos que es parte del juego".

