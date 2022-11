Violencia en Pocito: despertó a su pareja para molerla a golpes

El golpeador, identificado como Eduardo Dicarlo, despierta a su ex pareja diciéndole: “escucha, te buscan. Salí que te buscan”. La víctima le dijo que no iba a ir porque no había nadie.

Esto hizo enojar a Dicarlo y de la nada comenzó a darle golpes de puño en las piernas. La rasguño y además, le colocó uno de sus pies en el pecho para retenerla. Mientras, la insultaba.

El golpeador quedó caratulado bajo lesiones leves agravadas por el vínculo y en contexto de violencia de género. La condena se determinó tras un juicio abreviado.