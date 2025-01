Video: habló el trabajador del milagro que sobrevivió a la creciente en Pachaco

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1880657649815138530&partner=&hide_thread=false Habló el hombre que sobrevivió a la creciente en Pachaco pic.twitter.com/eKYJFMwJw1 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 18, 2025

“Cuando veo pasar el segundo hilo de agua, la camioneta se enterró. Quise sacarla de reversa y no hubo caso. Estaba llegando el agua, cada vez más y más y comenzó la desesperación”, continuó. Ante la consulta de sus compañeros, les pidió que bajaran los vidrios de la camioneta y expresó: “Salgan por el lado de afuera”.

Ellos salieron primero y luego fue el turno de Olivares. “Estábamos todos al lado de la camioneta y se aproximaba el cauce. Empezó a venir más fuerte el agua, y la camioneta se enderezó. Ahí tuvimos que saltar al agua. Cuando saltamos, uno quedó frente a la camioneta y yo quedé en el medio”, contó.

Posteriormente dio a conocer que uno de sus compañeros lo agarró de la mano y se tenían firmemente, pero luego se soltó y no supo de él. “Di vueltas y me golpeaban cosas, no sabía qué era. Me pegaban ramas en la espalda, las tuve en mis brazos y me tuvo a flote. Lo demás eran subidas, bajadas y tragar agua. Cuando veía una luz, tomaba aire otra vez”, siguió.