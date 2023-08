Video: así mataron y escaparon los asesinos del cirujano

Pero antes del ataque, otra cámara los registró en primer plano camino al lugar donde encontraron al cirujano. Fue cuatro minutos después del primer registro referido anteriormente.

image.png

Cómo fue el crimen del médico

El crimen de Juan Carlos Cruz ocurrió alrededor de las 17, a plena luz del día. Mientras bajaba cosas del baúl de su Fiat Cronos rojo, fue abordado por los tres delincuentes a la vista de cualquier persona con el objetivo de llevarse su vehículo.

“Mi mamá falleció hace dos años y él había colocado un aire, entonces fue a traerlo porque él estaba construyendo y tenía un aire viejo y dice: ´Me voy a traer el aire’ pero no sabíamos que iba ayer”, dijo entre lágrimas la hermana de la víctima, Victoria Cruz.

Las imágenes de asesinato del médico ya habían trascendido. Una cámara ubicada en la esquina, ubicada a unos 50 metros del lugar del hecho, captó como los tres delincuentes cruzaron la calle corriendo y se abalanzaron contra la víctima, lo rodearon y se llevaron su auto sin ni siquiera haber cerrado el baúl. Antes le dispararon en la cabeza. Esa secuencia duró apenas 20 segundos.

Después de matarlo, los tres delincuentes huyeron a toda velocidad y una nueva cámara volvió a captarlos, esta vez dentro del vehículo en circulación. El video registrado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Morón fue grabado mientras atravesaban un paso a nivel del ferrocarril sobre el cruce de Eva Perón y Stevenson, por donde pasa el tren Belgrano Sur.

Esa esquina es el límite entre Morón y Rafael Castillo. Justamente, el vehículo fue encontrado en esa localidad del partido de La Matanza, a 40 cuadras del lugar del asesinato. Tenía, según trascendió, una rueda pinchada y una de sus puertas abiertas.

Quién era el médico asesinado

Cruz tenía 55 años, era médico cirujano cardio-torácico y docente. Era jefe del servicio de guardia del Hospital Dr. Ramón Carrillo de la localidad de Ciudadela, en Tres de Febrero, donde salvó la vida de varios vecinos.

"Me sacaron a mi hermano", dijo Victoria y agregó que no había persona que no supiera lo bueno que era, además de asegurar que "era precavido".

Además, señaló que como docente fue parte de la formación académica de cientos de profesionales y siempre al servicio de la gente: "Yo quiero dejar un legado, ahora todo es por computadora y antes no era así". Esas fueron sus últimas palabras en un almuerzo que tuvimos con mis hijas", contó entre lágrimas.