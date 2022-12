Una por una: las declaraciones del joven jujeño preso por grooming y hostigamiento

Entre sus declaraciones dijo que la chica empezó a hablarle a él “Me habló por privado y le contesté con una canción. Después me volvió a hablar. Me tenía agendado como ‘Amigo 1’. Ella dio el primer paso para entrar en la relación”.

Otra de las frases que dijo el chico fue: “Yo no le exigía nada, ningún tipo de datos, ni fotos, ni videos”. Dijo que la chica “Estaba más suelta, me empezó a mandar cosas más íntimas y yo también, me dijo ‘te mando porque confío en vos’. No la obligaba, ni ella a mí”, expresó el joven siempre diciendo que esto pasó cuando también era menor de edad.

Dijo que en medio de ese “noviazgo virtual” apareció un tercero, el peruano al que él culpa como el hostigador y el autor de todo lo que se le achaca a él. “Apareció un tercero, el peruano. Esta persona es la manipuló a esta chica. La puso en contra mía”.

Después declaró que él habló con la madre por WhatsApp y que esta mujer le agradeció por lo que él le había avisado lo que pasaba. “Estaba todo bien conmigo”.

Joven jujeño es acusado de hostigar a su "novia virtual" sanjuanina

Este joven ahora se encuentra con prisión preventiva por el término de 2 meses y la cumplirá en el Servicio Penitenciario Provincial. Este chico es oriundo de la localidad de Palpalá, Jujuy. En este hecho también la fiscalía sanjuanina habría descubierto una red internacional que se encargada de la distribución de videos e imágenes de índole sexual de menores de edad.