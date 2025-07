Una humilde familia perdió todo tras un incendio en Santa Lucía

Un voraz incendio arrasó en la madrugada del viernes pasado una humilde vivienda ubicada en Alto de Sierra , Santa Lucía , y las autoridades no descartan que el siniestro haya sido provocado de manera intencional. La tragedia dejó en la calle a Mariela y a su pequeño hijo de 6 años, quienes apenas lograron salir con vida.

“Estábamos durmiendo y empecé a sentir mucho calor. Me desperté y ya estaba todo prendido fuego. Fue un milagro que pudiera salir con mi hijo”, relató Micaela Echegaray, familiar directa de Mariela, a Telesol.

image.png

La mujer explicó que desde hace un mes la familia no contaba con energía eléctrica y se iluminaban con velas. Sin embargo, esa hipótesis habría sido descartada por los peritos. “Los bomberos me dijeron que no fue por la vela, porque estaba intacta al lado de la cama. Parece que prendieron fuego desde el fondo, empezó por un nylon que usábamos para tapar el frío”, agregó.

Las autoridades investigan el caso bajo la sospecha de que se trató de un incendio intencional, aunque por el momento no hay detenidos ni sospechosos identificados.

Mientras tanto, la familia quedó literalmente con lo puesto y necesita de la solidaridad de la comunidad. “Mi nene va a primer grado y perdió todas sus cosas del colegio. Ahora hay que empezar de cero”, lamentó Micaela.

Quienes puedan colaborar con ropa, calzado, útiles, muebles o alimentos, pueden comunicarse al 2644984480.