Una camioneta de alta gama robada en Mendoza apareció en San Juan

Después de varios días de investigación se logró dar con el lugar en donde estaría dicho vehículo. Mediante el aviso de la posible ubicación, el Juzgado de turno dispuso el secuestro y posterior traslado a la comisaria del rodado de alta gama.

No es la primera vez que tras una investigación rigurosa, la policía local da con el paradero de vehículos de alta gama en San Juan que fueron robados en otras provincias de nuestro país. Aun no se conoce por fuentes policiales quienes serian en esta oportunidad los delincuentes involucrados en este robo en particular.